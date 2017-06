Nye tal afslører: Hver anden dansker har en iPhone

Danmark er Apple-land, når det kommer til smartphones. Ny dansk undersøgelse viser, at halvdelen af alle danskere har en iPhone.

Annonce:



Annonce:

Danskere elsker iPhones.I hvert fald ejer hver anden dansker en iPhone fra det californiske æble-firma, konkluderer en ny dansk undersøgelse foretaget af Kantar Gallup på vegne af brancheorganisationen Danske Medier.Du kan læse hele undersøgelsen her , som kigger på danskernes medieforbrug, men som også ser på, hvilke typer enheder danskerne ejer.49 procent af alle danskere benytter sig af en iPhone, hvilket må siges at være en del i et land, hvor 98 procent ejer en mobiltelefon.Tallet er usædvanligt i forhold til det globale marked, hvor Android har en markedsandel på 80 procent.24 procent af alle danskere ejer en Samsung-telefon, hvilket kun er halvdelen af af Apples markedsandel, men stadig imponerende taget den store andel af Android-konkurrenter i betragtning.Det kinesiske mærke Huawei sidder på otte procent af det danske marked, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år.HTC og LG sidder hver på tre og to procent af markedet i Danmark og Sony på fem procent.Undersøgelsen viser også, at MobilePay-appen er danskernes mest uundværlige app efterfuldt af Facebook, Messenger og e-boks.