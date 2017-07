SAP-direktør: "Vi har skabt en næsten eksponentiel succes, men nu er det op til politikerne"

I 2017/2018 får 104 danske skoleklasser del i Coding Class-projektet, som sikrer børn adgang til undervisning i it- og teknologi. Det er afgørende, for vi skal være bedre til at tage imod ny teknologi siger SAP's danske direktør, som var med til starte projektet.

"Vi har bevist, det virker og at vi kan nå børn i øjenhøjde" Anders Feddersen

Børn skal kunne skabe med it og teknologi i alle fag"

"Vi er oppe på 104 skoleklasser næste år. Det er en næsten eksponentiel vækst. Og selvom kommunerne nu finansierer halvdelen, så kan vi ikke skalere yderligere med SAP og de andre partneres CSR-midler"Det er budskabet fra SAP-direktør Anders Feddersen, som er en af initiativtagerne bag IT-Branchens succesfulde Coding Class-koncept.Konceptet blev lanceret sidste år og involverede i første omgang 15 folkeskoleklasser i København og Vejle.Missionen var at få børn til at tænde på it og teknologi gennem opgaver inden for algoritmisk tænkning, problemnedbrydning og mønstergenkendelse.Der er altså ikke tale om direkte undervisning i programmering, understreger Anders Feddersen, men i stedet en mulighed for at dyrke de digitale skaberkompetencer:"Det handler ikke kun om kodning eller om, at it skal erstatte dansk på skoleskemaet. I stedet handler det om, at vi bliver nødt til at indrette vores skema efter den verden vi lever i. Det er ingen jo uenig i uanset partifarve.", forklarer SAP-direktøren.Han brugte det meste af sin tid på årets folkemøde på Bormholm til at mødes med stakeholders på området.Alligevel er det ifølge Anders Feddersen en unødig hård kamp at få mere it ind i skolen. Især fordi det for SAP-direktøren ikke kun handler om undervisning, men om hele den måde vi som nation griber nye ideer an på:"McKinsey har netop udarbejdet en rapport om automatisering, hvor de påpeger, at 63 procent af industriens opgaver kan automatiseres, 56 procent af opgaverne inden for handel og 27 procent inden for den offentlige sektor. For hele Danmark er tallet 40 procent""Det stiller nogle meget store krav til os som nation. Men hele reguleringen omkring droner er et godt eksempel på, at vi ikke er så gode til at tage imod ny teknologi. Man kan sige, at hvis der er den mindste tvivl om noget nyt i Danmark, så går vi ind og regulerer det"Meget af det handler ifølge Anders Feddersen om den barriere, der ligger i den danske nul-fejls-kultur:"I Danmark venter vi altid på den næste rapport. Men vi skal lære, at det aldrig bliver perfekt. Det handler om bare at komme i gang. I stedet er der hele tiden et alibi for ikke at gøre noget. Uanset om det er Disruptionrådet eller noget andet.""Vi skal tænke mere som agile udviklere, når vi udvikler vores samfund. Så vi skal have nogle politikere, som tør at sætte ting i gang, høste erfaringer og så fintune," uddyber SAP-direktøren.Anders Feddersen vil dog ikke kun skyde på politikerne, når det kommer til fraværet af initiativ. For i sidste ende ligger ansvaret for at skabe forandringer hos den enkelte borger og hos den enkelte virksomhed:"Jeg er ikke i tvivl om, at vi er nået så langt, fordi vi som private virksomheder selv gik ud og eksekverede på Coding Class-ideen. Det har skabt langt bedre resultater, end hvis vi bare havde siddet og krævet, at politikerne skulle gøre noget.""Vi har bevist, det virker og at vi kan nå børn i øjenhøjde." slutter Anders Feddersen, men tilføjer også, at Coding Class-indsatsen nu er kommet til et punkt, hvor der er behov for en national indsats, der løfter konceptet ud i hele landet.