Morgen-briefing: Energinet stiller data til rådighed / Mangel på it-folk får firmaer til at sige nej til ordrer / Robotter sender produktion fra Kina til Danmark

Energinet stiller data til rådighed. Mangel på it-folk får firmaer til at sige nej til ordrer. Robotter sender produktion fra Kina til Danmark. Jim Hagemann Snabe mest magtfulde bestyrelsesformand herhjemme. Lille it-firma får millioner - plus godkendelse fra Skat.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder mandag morgen.Energinet åbnede i weekenden for adgang til selskabets meget omfattende lager med data med løsnignen Energi Data Service.Her vil iværksættere, forskere og virksomhede kunne hente data om i første omgang CO2-signaler, elmarkedet samt forbrugs- og produktionsdata. Det er planen, at Energinet løbende vil frigive flere datasat.Alle data leveres via API, så datasættene nemt kan anvendes i applikationer og tjenester."Med Energi Data Service sætter vi vores energidata fri. Portalens åbne data gør det nemmere for softwareudviklere at bruge energidata i innovative apps og smarte datatjenester. Tjenester, som kommer borger og virksomheder til gavn, og som iværksættere kan tjene penge på," lyder det fra direktør Peder Ø. Andreasen.Du finder tjenesten her: Energidataservice.dk. Mangel på kvalificeret arbejdskraft begynder at koste ordrer for de danske virksomheder, viser en rundspørge til Berlingske Business' såkaldte toplederpanel.Ifølge avisen har 14 procent af de adspurgte sagt nej til nye ordrer på grund af manglende folk. 17 procent forventer, at de i løbet af det kommende år vil afvise ordrer af samme grund.Der mangler især ingeniører og it-folk, hedder det.Robotter i danske virksomheder er med til at skabe arbejdspladser, fordi muligheden for at automatisere arbejdsopgaver får virksomheder til at flytte produktion hjem fra eksempelvis Kina."Siden 2015 er der skabt over 90.000 arbejdspladser i den private sektor. De er ikke alene skabt på grund af digitalisering og robotter. Men de er skabt, fordi danske virksomheder er blevet bedre til at konkurrere med udenlandske virksomheder. Det er blandt andet. på grund af den nye teknologi med automatisering og robotter. Det gør, at lønnen udgør en mindre andel af produktets værdi. Det betyder, at virksomhederne kan begynde at tage arbejdspladser hjem til Danmark, som før har været i udlandet," lyder det fra beskæftigelseminister Troels Lund Poulsen (V), skriver Børsen. Den tidligere SAP-topchef, Jim Hagemann Snabe, er Danmarks mest bestyrelsesformand, skriver Business. JIm Hagemann Snabe blev udnævnt til formand for bestyrelsen i A.P. Møller-Mærsk i februar, hvor han er gået til stålet med en klar digitaliserings-agenda.Du kan læse mere om det her:Den lille it-virksomhed Digital Revisor modtager 3,5 millioner kroner af investeringsmiljøet Borean Innovation samt en godkendelse fra Skat.Digital Revisor har udviklet en digital selvbetjeningsløsning for solcelleejere, boligudlejere og solcelleejere, som ifølge selskabet kan spare ejerne for ‘flere tusinder kroner' om året i revisor-regninger.Skat har desuden godkendt Digital Revisor som professionel rådgiver med tilladelse til at indrapportere selvangivelsestal.