Læren efter Skat - eller kommer der nogen?

Klumme: Vi kan ikke klare os længere med lange kravspecifikationer, når der skal udvikles store systemer. Brug i stedet praktikere og de rigtige brugere i langt større grad.

Hele befolkningen har fulgt med i forsinkede systemer, fejlagtige ejendomsvurderinger, de mange forskellige skatteministre og så videre, og Folketinget har nu klogt bedt om en undersøgelse af, hvad der gik galt.Jeg håber ikke at det kun bliver til organisatoriske konklusioner, og hvem der tog den dummeste beslutning. Der bør også være indhold for it-professionelle.Det offentlige er kendt for udbudsprocesser, der typisk begynder med en kravspecifikation, som man derefter sender i udbud, og så vælger man leverandøren.Her skal man tænke på de roller, som jurister og økonomer har. En jurist ved per definition ikke, hvad der skal laves, og spørger derfor ind til det.Dette bliver ofte til kravspecifikation i store papirdynger.En økonom spørger til prisen, inden nogen har lavet noget. Det bliver ofte til at skære i funktionalitet og få en prisreduktion.Når man så senere vil have den alligevel, koster det 10 gange så meget.Dette er i samme ånd som den såkaldte "vandfaldsmetode," hvor man tager ét skridt ad gangen og prøver at forudse det hele på forhånd.Store virksomheder reagerede allerede i 1980'erne på, at udviklingsprojekter blev for langsomme og dyre.Man bør lære af de moderne udviklingsmetoder for at finde ud af, hvad man har brug for.Og hvad er så moderne udviklingsmetoder?Mit bud er:- Muck up, hvor man visualiserer en ide. På en bilfabrik er muck uppen måske lavet i krydsfiner og uden motor. På et skibsværft hedder det en skalamodel.- Skuespil, hvis der skal mere visualisering til- Prototyping, hvor slutbrugeren får lov til at røre ved knapperne, inden der bliver dannet nogen mening- Usecase som er en slags papirudgave af en prototype.Diplomatisk kan jeg foreslå at disse metoder bruges som del af kravspecifikationen.Til selve udviklingsprocessen bør man tage følgende med i betragtningern:- Agil/scrum, som er systematisk behændig finplanlægning af softwareudvikling i tæt kontakt med brugerne.- Hvem er testbrugeren?- Hvad er nødplanen?Vi kan ikke klare os længere med blot at skrive papir, som måske slet ikke bliver læst.Brug i stedet praktikere og de rigtige brugere i langt større grad.