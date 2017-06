Microsoft varsler vigtige ændringer i opdateringen af Windows Server: Det skal du vide

Hyppigere server-rettelser og to store årlige feature-opdateringer bliver virkelighed for Windows Server-kunderne, meddeler Microsoft.

Windows Server-kunderne kan fremover se frem til hyppigere opdateringer fra Microsoft og til to faste årlige feature-opdateringer.Det meddeler Microsofts Erin Chapple, der er general manager for Windows Server, et blogindlæg "I dag vil jeg gerne dele flere detaljer om vores nye model, hvor vi leverer opdateringer hyppigere til Windows Server.""Fra dette efterår vil vi levere to feature-opdateringer om året, hvert forår og efterår, så vi kommer i overensstemmelse med Windows og Office 'Semi-annual Channel release cycle'," skriver Erin Chapple.Erin Chapple fra Microsoft forklarer, at den nye opdateringsstrategi bunder i, at man skal kunne udvikle og innovere med en stadig højere hastighed i virksomhederne."Det giver muligheder for de kunder, der innoverer i et højt tempo, så de hurtigere kan få fordel af nye muligheder i operativsystemet, både i applikationer - særligt dem, der er bygget på containere og microservices - og i det softwaredefinerede hybride datacenter.""Digital transformation ændrer måden, man driver virksomhed på, og de de mest konkurrencedygtige virksomheder reagerer hurtigt på nye muligheder, hvilket som regel inkluderer agile applikationer.""It-ledere spørger mig ofte, hvordan Windows Server udvikler sig til at kunne klare denne nye realitet, og hvordan de kan drage nytte af nye innovationer i det tempo, som deres forretning kræver," skriver Erin Chapple.I blogindlægget fremlægger Microsoft samtidig nogle af de nyeste feature-tilføjelser til produkter som Nano Server, Server Core og Windows Server.I forhold til Windows Server har Microsoft allerede i indført nye opdaterings-strategier med Windows Server 2016.Blandt andet får kunderne hver måned opdateringer, der ikke bare indeholde nye rettelser og funktioner - men også tidligere opdateringer, hvis man skulle have misset dem undervejs. Nu tilføjes så også de to årlige feature-opdateringer."Så den mere aktive kadence med softwareopdateringer og udrulninger er allerede begyndt og vil fortsætte med Semi-annual Channel releases.""Som en del af denne proces vil vi også sikre fleksibilitet for organisationer, der tager denne model i brug, så vi har gjort det muligt for dem at springe en semi-annual release over og vente med at opgradere til den næste," forklarer Microsoft.