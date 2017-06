Danske Unity Technology giver 1.000 dollar i dusør for nye medarbejdere

Den dansk-stiftede kæmpesucces Unity Technology har succes med at lægge 1.000 dollar på bordet i dusør, hvis en af selskabets ansatte kan finde en person til en ledig stilling.

Ifølge Dansk Erhverv dukker der flere og flere af denne type dusørordninger op i dansk erhvervsliv - ikke mindst når det gælder it-specialister, hvor der ifølge organisationen bliver ‘kæmpet om de gode folk.'



"Især it-specialister er en mangelvare i dag. Derfor bliver der kæmpet om de gode folk. Og det bliver kun værre de kommende år. For alle virksomheder er digitale virksomheder, og manglen på it-specialister rammer derfor ikke kun it-virksomhederne, men erhvervslivet generelt," siger fagchef for digitalisering, Janus Sandsgaard, til Politiken.



Unity modtog for en måneds tid siden en stor kapitalindsprøjtning på 2,7 milliarder kroner, som skal investeres i mere vækst.

