Test af Sony Xperia XZ Premium: Giver 4K-skærm i en smartphone mening?

Sony har lanceret Xperia XZ Premium og byder blandt andet på markedets hurtigste processor og en knivskarp 4K-skærm - men skal du købe den?

[b]Software: [/b]Android 7.1 Nougat

Mål: 156 x 77 x 7,9 mm, 195 gram.

Skærm: 5.46" - 3.840 x 2.160 pixels

Kamera: 19 MP f/2,0

Frontkamera: 13 MP f/2,0

Ydelse: Snapdragon 835 octa-core processor, 4 GB RAM

Forbindelse: 4G LTE, NFC, Bluetooth 4.2 m.m.

Batteri: 3.230 mAh, Quick Charge 3.0

Lager: 64 GB intern, micro-SD op til 256 GB

Derudover: Vandtæt IP68-certificeret,, fingerscanner på siden, USB-C port

Det er ikke nemt at være Sony i dagens mobilmarked.Enten løber Samsung med al opmærksomheden, eller også står nye kinesiske producenter som Huawei eller OnePlus med billigere, men stadig fremragende smartphones klar til at stjæle markedsandele.Så hvad gør Sony?Tager sit allerede velkendte design og fylder det med de vildeste specifikationer såsom en skærm med 4K-opløsning, markedets hurtigste processor og et ultra slow-motionkamera.Men er det nok?Selvom Sonys Xperia XZ Premium er fyldt til randen med ny hardware, virker det som om, at luften er gået af den japanske producents designafdeling.Vi og andre medier har tidligere skamrost Sonys mobildesign, men efter tre generationer af Xperia-telefoner, som næsten er identiske, ville vi gerne have set noget nyt.Telefonen byder på en 5,46 tommer stor skærm med en opløsning på 2.160 x 3.840 pixels (mere om den senere), og selve telefonen måler 15,6 centimeter på sit længste stykke.Den store størrelse blandet med det meget kantede design gør dog telefonen ret upraktisk at bruge i en hånd, og telefonen ser håbløst gammeldags ud med store, tykke kanter omkring skærmen i forhold til LG's og Samsungs to nyeste toptelefoner, hvor skærmen dækker næsten hele fronten.Den er gigantisk, men er du til det kantede Sony'ske 2015-design, er XZ Premium bygget i lækre materialer. Reflekterende glas og metal bryder telefonen, og så den er både støv- og vandtæt og med USB Type-C- og audioport.Dog skal Sony have ros for sin fingerskanner, der er indbygget i tænt-knappen på højre side af telefonen. Den fungerer hurtigt og sidder helt perfekt - hvis du altså ikke er venstrehåndet...Mens Sony har sprunget over designet, så er virksomheden gået all-in på skærmområdet.I XZ Premium sidder der er en 5,46 tommer 4K-skærm med en pixeltæthed på vilde 806 ppi (!!!). Det er tovligt, som vi siger i Jylland, og billedet står skarpt, er hamrende flot og kan vise HDR-indhold.Men det står bare lige så skarpt på smartphones med en QHD-opløsning - niveauet under 4K.Faktisk kan vi slet ikke se forskel på det samme billede vist på en Samsung Galaxy S8 (med en opløsning på 1.440 x 2.960) og så Sony XZ Premium med knap en dobbelt så høj opløsning.I princippet burde XZ Premium være som skabt til VR, men Sony sælger ikke selv et VR-headset til telefonen, og XZ Premium understøtter ikke Googles DayDream VR-platform.En spildt chance.Når al galden nu er væk, så ser skærmen vanvittig flot ud, og er du den store Netflix-junkie i bussen, vil XZ Premium flot vise House of Cards.Inde i XZ Premium sidder et premium chipsæt. Med en Snapdragon 835 og 4GB RAM er telefonen på niveau med de andre toptelefoner fra Samsung og HTC, og wow, hvor er den hurtig,Animationer og skift fra app til app er så lynhurtige og reagerer så prompte, at det får en Samsung Galaxy S8 vil at virke langsom, og det er en S8 på ingen måde.Apps og spil klares uden problemer, og du kan endda slette de fleste af de præinstallerede apps fra Sony, hvoraf langt de fleste er fuldstændig ubrugelige. Af hjertet tak.Inde i telefonen sidder et 3.200 mAh-batteri, og Sony har altid været gode til at få sine telefoner til at holde længe på en enkelt opladning. Det gælder også med XZ Premium trods 4K-skærmen.XZ Premium holder nemt til en hel dag plus det løse, og lader relativt hurtigt op igen med Quick-charge 3.0.Dog ikke helt så hurtigt som konkurrenterne, men du kan snildt ramme 75 procent kapacitet på en times opladning.Sonys smartphones har længe været gode, men samtidig også med en lidt for kraftig efterbehandling, så billederne endte med at blive en smule slørede trods en højere opløsning end konkurrenterne.Det er blevet bedre med XZ premium, og kameraet skyder nu med 19 megapixel, og billedkvaliteten ligger så endelig i toppen sammen med de andre. Det manglede også bare i en telefon til 6.000 kroner.Der er dog stadig ingen optisk billedestabilisering, men i stedet får du en dedikeret kameraknap.Du kan også optage i superslowmotion på helt op til 960 billeder i sekundet. De fleste andre kameraer kan kun optage slowmotion i 120 til 240 billeder i sekundet.Funktionen er imponerende og får tiden til at stå stille, men den er samtidig svær at bruge. Du kan kun fange et sekund i 960 billeder i sekundet, og det kræver træning at ramme præcist.Sony XZ Premium er en smartphone fyldt til randen med de nyeste teknologier og specifikationer - men i en skal fra det sene 2015.Det er ikke et særligt inspirerende smartphone-design anno 2017, men til de dedikerede Sony-fans, er det måske netop, hvad man ønsker.Ydeevnen er i top, og batterilevetiden er ligeledes uden anmærkninger.Der er en del ligegyldig software, der kan virke generende, men som heldigvis kan slettes.Kameraet skyder flotte billeder helt på niveau med andre toptelefoner, men der mangler stadig optisk billedestabilisering til de sene aftentimer, og superslowmotion-funktionen er mere en gimmick end en rent faktisk brugbar funktion.Og så er der skærmen.Sony leverer den højeste opløsning i en smartphone, og billedet er både flot og afsindig skarp, men også lettere unødvendig, når skærmen ikke er større, end den er.Er du til Sonys design, og leder du efter en stor smartphone, er XZ Premium en godt skåret telefon.Men resten bør nok kikke andetsteds.