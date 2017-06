Danske teleselskaber advarer: 5G kan blive rigtigt dyrt i Danmark - kan vi overhovedet tjene penge på det?

"Man skal ikke tro, at 5G betyder, at vi nu får gigabit-forbindelser til alle i hele landet," lyder det fra Teleindustrien, der advarer politikere og danskere om at have urealistiske forventninger til 5G.

5G er i øjeblikket i fokus på mange it- og digitaliseringskonferencer og i mange af de politiske taler og debatter om fremtidens digitale infrastruktur i Danmark.Men selv om 5G rent teknologisk rummer mange fordele, er den danske telebranche ikke specielt optimistisk forud for næste års 5G-licensauktion i Danmark.Alt tyder nemlig på, at 5G bliver en dyr fornøjelse at rulle ud, og når de gyldne forretningsmuligheder samtidig ikke ligefrem står i kø, er der behov for en forventningsafstemning.Det siger Jakob Willer, direktør i brancheforeningen Teleindustrien, der repræsenterer de danske teleselskaber."Det her kan blive rigtig dyrt med alle omkostningerne, der er med både at købe frekvenstilladelser og investere i nyt udstyr og så selve udrulningen," siger han til Computerworld."Når vi skal bruge de meget høje frekvenser, og hvis vi skal sikre de meget høje hastigheder, så skal det her udstyr faktisk sidde med en ret stor tæthed.""Det er noget, selskaberne ser med bekymring på, når de sammenholder det med, hvad de nye forretningsmuligheder er," siger Jakob Willer.Computerworld har tidligere beskrevet, hvordan der mangler både nye use cases og interesse fra erhvervslivets side, når det kommer til 5G.Det er trods alt det, der skal retfærdiggøre de store investeringer i 5G fra telebranchens side.Jakob Willer fra TI mener da også, at der er behov for en forventningsafstemning:"Det er de samme cases, som er fremme hver gang - men hvor er egentlig det store nye forretningsområde?" spørger han.-"Der er ikke nogen tvivl om, at vi også er begejstrede for, at teknologien udvikler sig og for, at det bliver hurtigere, at kapaciteten stiger, og at latency falder. Det skaber nogle nye muligheder.""Men derfra er der et stykke til at kunne gennemskue, hvordan det har betydning for forretningsudviklingen og efterspørgslen, så man kan få forrentet de store investeringer, der ligger i teknologien," lyder det fra Jakob Willer."Det er der, at vi bliver noget bekymrede."Af samme grund har TI sendt en række anbefalinger til regeringen som input til drøftelserne om et nyt teleforlig og en dansk 5G-handlingsplan.Du kan læse anbefalingerne her "Der er behov for en forventningsafstemning. Man skal ikke tro, at 5G betyder, at vi nu får gigabit-forbindelser til alle i hele landet," siger Jakob Willer til Computerworld."Og så er idéen med vores input samtidig at sige, at hvis det her skal blive til noget, så er der to ting, der skal fokus på politisk: Det ene er, at man fra politisk side skal hjælpe med at holde omkostningerne nede på frekvenserne, og det andet er, at de også godt kan hjælpe med at holde omkostningen nede i forhold til, hvad udrulningen koster."Jakob Willer fra TI understreger dog samtidig, at telebranchen sagtens kan se idéen i at indføre 5G rent teknologisk - det er det forretningsmæssige, der er udfordringen."Samtidig med at man har svært ved at se, hvad det nye forretningspotentiale er ved 5G, så er det også en nødvendighed på grund af den måde, som mobiltelefoni udvikler sig på med efterspørgslen. Vi kan ikke undgå at skulle investere i 5G," siger Jakob Willer.Samtidig siger Jakob Willer, at bekymringen også skal ses i lyset af, at den danske telebranche i dag er relativt økonomisk presset."Havde vi en dansk telebranche med en sprudlende økonomi, så situationen anderledes ud. Men det er en presset branche, når man kigger på de økonomiske nøgletal," lyder det fra Jakob Willer.