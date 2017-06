Aarhus Universitet skyder stort million beløb i it-uddannelser: Skal uddanne dobbelt så mange it-specialister

It-uddannelserne på Aarhus Universitet skal have langt højere optag og ansætte flere forskere. "Når vi kigger på studenter-grundlaget, mener vi godt, at vi kan realisere det," lyder det fra dekan Niels Christian Nielsen.

En fremskrivning fra regeringen viser, at Danmark i 2030 kan komme til at mangle 19.000 it-specialister.Det er en del af baggrunden for, at Aarhus Universitet netop har valgt at give sine it-uddannelser en saltvandsindsprøjtning på 67,5 millioner kroner.Det fortæller Niels Christian Nielsen, dekan på fakultetet for science and technology, til Computerworld.Ifølge dekanen oplever universitetet også helt konkret tørsten efter it-specialister blandt de lokale it-virksomheder i Østjylland"Det lokale erhvervsliv fortæller os, at virksomhederne i den grad mangler arbejdskraft, herunder dimittender med hardcore it-kompetencer," siger han til Computerworld.Derfor er det målet, at det ny-tilførte millionbeløb skal sikre, at universitetets datalogi-, it- og data-science-uddannelser i fremtiden kan uddanne dobbelt så mange studerende."Fra 2018 kommer vi til at optage 100 mere om året på datalogi, it og data-science uddannelserne samtidig kommer vi til at satse på en øget gennemførelse, og hvis vi lægger de to ting sammen, så vil det resultere i en fordobling af antallet af færdiguddannede," siger Niels Christian Nielsen."Når vi kigger på studenter-grundlaget, mener vi godt, at vi kan realisere det. Men det er klart, at vi også skal styrke markedsføringen af uddannelsen ude blandt de studerende på gymnasie-uddannelserne ligesom, at vi også ønsker at øge synligheden af uddannelsen internationalt.""Vi kommer ikke til at gå på kompromis med kvaliteten. Tværtimod sigter vi efter at få de bedste kandidater ind, og vi kommer ikke til at levere kandidater, der ikke lever op til kvalitetskrav, som vi har i dag."Niels Christian Nielsen forklarer, at der på datalogi og it-uddannelser derfor fra 2018 kommer til at indføre et minimumskrav til karaktergennemsnittet hos de studerende, der søger ind via kvote 1. De skal nu som minimum have et karaktergennemsnit på syv samt et syv-tal i matematik.Det vil dog fortsat være muligt at blive optaget med et lavere snit via kvote 2, men her vil det kræve, at ansøgerne består et forløb, hvor i der indgår en særlig optagelsesprøve."Det er jo ikke sådan, at du ikke kan gennemføre en god uddannelse, fordi du har et lavere karaktersnit. Men opgaven for os er, at finde den andel af de studerende, der er særligt motiveret og har evnerne til at gennemføre uddannelsen," siger han.For at sikre et højt niveau i forskningen og en høj gennemførelsesprocent vil universitetet derfor også ansætte 24 nye adjunkter, dekaner og professorer.I 2016 var det blot otte procent af de 130 optagne på datalogi og 23 procent af 52 optagne på IT-uddannelsen ved Aarhus Universitet, der var kvinder.Derfor vurderer Niels Christian Nielsen, at en væsentlig del af det øgede optag kan hentes ved at gøre faget mere interessant for kvinder.