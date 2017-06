Gratis magasin: Hent Computerworld Brancheguiden 2017 her

Computerworld er klar med ny og opdateret udgave af Brancheguiden, der er den mest komplette guide til den danske it-branche. Hent Computerworld Brancheguiden 2017 gratis her.

Annonce:



Annonce:

It-branchen er i rivende udvikling, og der bliver løbende etableret nye virksomheder, mens gamle forsvinder af den ene eller anden grund.Det kan være en udfordring at få det komplette overblik over branchen og dens spillere. Hvem leverer hvad? Og hvor solide er de?Det kan du nu få overblikket over.Computerworld har i mange år via Dansk Regnskabsanalyse kategoriseret de danske it-leverandører i en ret lang række kategorier i Computerworld Brancheguiden.Nu er vi klar med en ny og opdateret version, hvor du kan få overblik over it-branchens mere end 1.100 spillere - store som små - inklusive nøgletal, hovedområde, kontaktinformationer og lignende.Brancheguiden kategoriserer it-selskaberne efter hovedområder som eksempelvis ‘basissoftware,' ‘business intelligence', ‘digital markedsføring,' ‘distributører' og mange andre - i alt 23 kategorier.Det gør det muligt hurtigt og nemt at få et overblik over de mange forskellige it-leverandører herhjemme.Ligeledes finder du i Brancheguiden selskabernes seneste nøgletal.Det gør det muligt for dig at få en ide om den enkelte leverandørs soliditet, vækst-kurve, størrelse, succesrate, egenkapital og så videre - altsammen nyttig information til dig, der måske står for at skulle entrere med et af de pågældende selskaber.Du kan downloade Computerworld Brancheguiden 2017 ' kvit og frit ved at klikke her: