Mange nye udvidelser til Microsofts Edge - men browseren kæmper forgæves mod Chrome, Firefox, Safari og selv IE

Selvom Microsofts Edge over det seneste år har fået flere og flere udvidelser, der øger browserens brugbarhed, rykker den sig kun ganske lidt på markedet i kampen mod Chrome, Firefox og Safari. Edge kan heller ikke matche Microsofts aldrende Internet Explorer.

Det er nu snart et år siden, at Microsoft åbnede for muligheden for at køre med udvidelser i Edge-browseren.Det skete i forbindelse med Windows 10 Anniversary Update i juli sidste år.Allerede i forbindelse med annonceringen af udvidelser til Edge nogle måneder tidligere blev der fra Microsofts side lagt op til, at der var tale om en afgørende nyhed i Edge-browseren."Siden begyndelsen af Microsoft Edge-projektet har vores roadmap inkluderet udvidelser for at kunne understøtte et levende miljø for udvikler-innovation på toppen af browseren, der kan give nye og interessante scenarier for vores kunder," forklarede Microsoft.Et år senere er antallet af udvidelse nået op på i alt 40, skriver Winsupersite.com Selvom det antal begynder at ligne noget, er det satdig langt fra antallet af udvidelser, der findes til browsere som Firefox og Chrome.De browsere har i høj grad opnået stor succes på grund af de mange muligheder for at tilføjelse udvidelser og tilpasse browseren til ens eget specifikke behov.Edge-browseren har lige siden fødslen haft det svært blandt de øvrige browsere på markedet. Det er stadig situationen - trods de nu 40 forskellige udvidelser til Edge.Statistikfirmaet Statcounter vurderer, at Edge i maj måned havde en global markedsandel på 3,37 procent på markedet for browsere til desktop-computere og tablets.Dermed har Edge kun rykket sig ganske lidt i forhold til maj måned sidste år - før udvidelser i browseren var en realitet. Dengang lå markedsandelen nemlig på 2,26 procent.I Statcounters opgørelse ligger Chrome i dag på en suveræn førsteplads med en markedsandel 59,52 procent.Firefox har 12,8 procent, Safari ligger på 10,58 procent, og Internet Explorer ligger på 8,34 procent - altså mere end dobbelt så høj en markedsandel som Edge.På Computerworld.dk kommer 5,59 procent af alle besøg i dag fra en Edge-browser (både desktop, tablet og mobil)Dermed ligger Edge også langt under IE blandt Computerworlds læsere, for den aldrende Microsoft-browser ligger på 12,67 procent.Den mest populære browser på Computerworld.dk er Chrome med 42,65 procent, mens Safari har 29,28 procent (mange besøg fra iPhones og iPads) og Firefox 6,53 procent.