Almindelig iPad eller iPad Pro? Sådan vælger du mellem Apples tablets

Der er knap 2.600 kroners forskel på en iPad (2017) og den nye iPad Pro 10,5". Se her, hvordan du vælger mellem dem, så du ikke spilder dine penge.

For nyligt lancerede Apple sin nyeste iPad.Navnet blev iPad Pro 10,5", og det er uden diskusion den bedste iPad - og en af de absolut bedste tablets - nogensinde med en super flot skærm med høj opdateringsfrekvens og en absurd hurtig processor.Med al den lækre hardware følger også en knap så lækker pris.Priserne på den nye iPad Pro 10,5" begynder ved 5.600 kroner - og de fleste bør nok købe modellen til 6.599 kroner med mere lagerplads.Det synes vi er mange penge for en tablet.Til de iPad-interesserede har Apple heldigvis også et alternativ: iPad (2017).Det er en tablet med en mindre kraftfuld processor end Pro'en og med en knap så flot skærm, men samtidig også en startpris på 2.999 kroner - langt under Pro'ens.Så du står altså over for et valg, hvis du er på markedet efter en ny iPad, og du kan spare mange tusinde kroner, hvis du kan "nøjes" med en iPad (2017).Der findes også mange andre tablets og tablet-computere på markedet, og eksempelvis en Surface Pro eller Acers Switch-serie kan også være et glimrende valg af en tablet, som både kan være tablet og PC. Denne artikel er til dem, som overvejer en af Apples nye iPads.Du kan desuden læse vores to anmeldelser af iPad (2017) og iPad Pro 10,5" her:iPad (2017) har en hurtigere processor end den nu udgåede iPad Air 2, og kan derfor sagtens klare 95 procent af alle apps i Apples App Store uden nogle former for problemer.Det er kun nogle af de helt store produktions-apps (eksempelvis apps til billede- og videoredigering), hvor du for alvor vil mangle den ekstra juice i iPad Pro 10,5".Du kan sagtens svare på mails eller bruge dedikerede virksomheds-apps eller lave rapporteringer fra iPad (2017), men iPad (2017) er hovedsageligt en forbrugsmaskine og ikke en produktionsmaskine.Hvis dit mål er at bruge iPad'en hver eneste dag som en arbejdsmaskine i stedet for en bærbar, så vælg en Pro i stedet.Der er der ingen grund til at ofre knap 5.600 kroner for en iPad Pro, hvis brugerne bliver dine børn.Den kan fint køre spil som Minecraft, bruges til Netflix eller Viaplay og til at søge på nettet.Hvis du skal bruge en iPad som en komplement til mødet, hvor du har aktive dokumenter åbne eller til hurtige noter, vil den lille iPad klare opgaven lige så godt som den dyrere iPad Pro 10,5".Det samme gælder til storkøb. Du kan købe knap to iPad (2017) for en iPad Pro 10,5", og iPad (2017) er stadig mere kraftfuld end den allerede hurtige iPad Air 2.Den lille iPad (2017) understøtter hverken Apples eget tastatur eller sin Apple Pencil.Vil du tilslutte et tastatur til iPad (2017), skal det ske via bluetooth. Logitech har eksempelvis et par gode løsninger.Skærmen på en iPad (2017) er ikke lamineret til glasset og ligger derfor en millimeter "inde" i iPad'en.Det ser ikke nær så godt ud som på en iPad Pro, og iPad Pro 10,5"'s skærm har også en højere opdateringsfrekvens, der får animationer og billeder til at flyde bedre.Hvis du har planer om at benytte iPad'en som et af dine primære arbejdsværktøjer (eksempelvis som omrejsende sælger), er iPad Pro'en det bedste valg.Muligheden for at tilkøbe et tastatur fra Apple gør iPad'en til en mini-bærbar, og iOS 11, som vil give iPad'en bedre multitasking-funktioner udnyttes bedst på en iPad Pros hurtigere hardware.Hvis du bruger alle dine vågne frie timer på Games of Thrones, House of Cards eller Paradise Hotel, bør du vælge en iPad Pro.Den mere lysstærke skærm og den dynamiske opdateringsfrekvens giver en bedre videooplevelse, og de indbyggede fire højttalere lyder markant bedre end højttalerne i iPad (2017).iPad Pro 10,5 har en A10X Fusion-processor og byder på masser af rå regnekraft.Det betyder flottere spil og kortere loadtider mellem apps, og skærmen burde betyde flottere og mere flydende spil.Hvis du har planer om at erstatte din computer med en iPad, er iPad Pro det bedste valg.Dens mere kraftige hardware gør den mere fremtidssikker end den almindelige iPad (2017), og du har som tidligere nævnt også mulighed for at tilslutte et af Apples egne batterifrie tastaturer.Hvis du har planer om at tegne og skrive på iPad'en, som var det en notesblok, er du nød til at investere i en iPad Pro. Pencil virker ikke med den billigere iPad.Husk dog på, at iPad Pro 10,5 og andre iPads ikke er særlig gode at skrive på i skødet, og hvis det er noget, du ofte kommer ud for, så overvej en almindelig computer i stedet.Der findes også to andre iPads, som du kan overveje.iPad Pro findes også i en større 12,5 tommer, som nok mest er interessant for dem, der har tænkt sig at tegne og skrive meget med Apple Pencil.Der findes også en mindre iPad Mini 4 til dem, der hovedsageligt vil bruge den til at læse eller have med på farten.