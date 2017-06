Morgen-briefing: Netcompany skal levere afløser til udskældte Skoleintra - kommer til at hedde 'Aula' / Vattenfall søger danske leverandører til kæmpemarked / Amazon får patent på løsning til at forhindre webtjek i butikker

Netcompany skal levere afløser til udskældte Skoleintra. Tidligere Targit-topchef bliver bestyrelsesmedlem i AskCody. Vattenfall søger danske leverandører til kæmpemarked. Ingram Micro og Cloud Factory indgår partnerskab. Amazon får patent på løsning til at forhindre webtjek i butikker.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder tirsdag morgen.Netcompany har vundet ordren på afløseren til det ofte udskældte skolesystem, Skoleintra. Afløseren kommer til at hedde Aula, meddeler Kombit i en pressemeddelelse Aula skal leveres efter sommerferien 2019, hvor Skoleintra lukkes ned. Skolesystemet har mere end 1,2 millioner brugere, som logger ind mere end 20 gange i gennemsnit hver måned.Der vil i udviklingen af Aula blive lagt stor vægt på øget brugervenlighed, som har været blandt de store kritikpunkter af Skoleintra.Det var oprindeligt planen, at Skoleintra skulle lukkes efter sommerferien 2018, men disse planer blev i fjor udskudt.Det kan du læse mere om her: Du hænger på Skoleintra flere år endnu: Afløser udskydes efter problemer. Netcompany vandt ordren foran CSC, Systematic og Assemble, der også bød på opgaven.Tidligere topchef og medstifter af den nordjyske BI-virksomhed Targit, Morten Sandlykke, indtræder i bestyrelsen for it-selskabet AskCody, der holder til huse i Aalborg.AskCody står bag en løsning til planlægning og afholdelse af møder.Morten Sandlykke skal nu være med at etablere AskCody i Boston, hvortil han flyttede for en del år siden for at stå i spidsen for et amerikansk fremstød for Targit, der i februar blev solgt til GRO Capital.Du kan læse mere om hans amerikanske eventyr her:"Jeg har gennem en menneskealder opnået en vis erfaring med at globalisere og vækste en it-virksomhed fra den helt spæde start, til vi i TARGITs tilfælde solgte virksomheden. Derfor mener jeg, jeg kommer med nogle kompetencer, som AskCody med stor fordel kan trække på, og jeg vil selvfølgelig gerne være med til at sikre endnu en nordjysk it-virksomhed global succes," lyder det fra Morten Sandlykke.Svenske Vattenfall skærper jagten på danske leverandører af digitale løsninger til det tyske fjernvarmemarked, hvor det svenske selskab er blandt de største leverandører.Vattenfall har ifølge Børsen blandt andre North Q i kikkerten. Det danske selskab står bag en måler, hvor man kan styre el og varme fra sin mobiltelefon.Og DUC er i kikkerten som leverandør af digitale kontrakter.Mægtige Ingram Micro indgår partnerskab med Esbjerg-virksomheden Cloud Factory, som skal skabe en ‘en seriøs spiller på det danske marked for automatiseret it-infrastruktur og services i skyen,' lyder det fra de to selskaber i en udsendt pressemeddelelse."It-leverandører har et stort behov for at kunne tilbyde automatiserede server- og back up-ydelser til deres slutkunder. Vores nye partnerskab med Ingram Micro betyder, at både it-forhandlere og slutkunder nu får adgang til nye cloud-baserede ydelser," siger CEO i Cloud Factory, Jacob V. Schmidt, i meddelelsen.Den amerikanske internet-gigant Amazon har fået patent på en teknologi, der blokerer for butik-kunders mulighed for at tjekke online-priser på varer, som findes i den butik, som de står i.Amazon kalder ifølge The Verge løsningen for ‘Physical Store Online Shopping Control.'Løsningen vil også løbende kunne fortælle butikken, hvor du er, hvilket eksempelvis kan udnyttes til at fremhæve bestemme varer eller ‘diregere en sælger i din retning,' som det hedder.