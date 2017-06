Minister i samråd tirsdag om bredbåndspuljen: Er pengene givet til de forkerte områder i Danmark?

Foto: Anders Engelbøl.

Energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) skal i et samråd tirsdag forholde sig til, om de første midler fra den meget omtalte bredbåndspulje er blevet fordelt retfærdigt.

Den meget omtalte bredbåndspulje er på i alt 200 millioner kroner. De 80 millioner er allerede uddelt, mens der i 2017, 2018 og 2019 er afsat 40 millioner kroner hvert år.Puljen er målrettet områder, hvor der ikke er adgang til mindst 10 Mbit/s i download og 2 Mbit/s i upload.Allerede da de første 80 millioner kroner blev uddelt i december, var der kritiske røster fremme om, at ikke nok landområder havde fået del i midlerne.Blandt andet scorere bredbåndsprojekter i København tilskudsmidler til nye bredbåndsprojekter.I dag tirsdag skal Energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) så i et samråd forholde sig til, om midlerne er fordelt retfærdigt."Det er min hensigt at se på, hvordan vi kan gøre det bedre i praksis, når vi skal evaluere 2017-puljen," siger ministeren ifølge Berlingske Lars Christian Lilleholt (V) forklarer samtidig, at han godt forstår ønskerne om, at pengene fra bredbåndspuljen skal bruges i mindre befolkede områder.Folketingets udvalg for landdistrikter og øer har undret sig over fordelingen af de første 80 millioner kroner. Derfor har udvalget kaldt Lars Christian Lilleholt (V) i samråd tirsdag.Til Berlingske siger han dog forud for mødet, at det ikke kun er de tyndt befolkede områder i Danmark, der kæmper med dårlig bredbåndsdækning."Jeg kan konstatere, at der også er tyndt befolkede lokalområder i Region Hovedstaden, hvor det er svært at få adgang til hurtigt internet," siger Lars Christian Lilleholt til Berlingske.Den type sager har Computerworld skrevet om flere gange - blandt andet her:De første 80 millioner kroner i bredbåndspuljen blev i december uddelt til i alt 31 projekter rundt omkring i landet.Der var i alt 167 ansøgninger, og der blev ansøgt om tilskud for 288 millioner kroner, så i sagens natur var der en del skuffede ansøgere, da midlerne blev uddelt."Projekterne er geografisk fordelt over store dele af landet, og der gives tilskud til at forbedre dækning på 3.739 adresser i 21 kommuner," lød det i december fra Energistyrelsen