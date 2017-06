Danskerne er blevet de rene dydsmønstre: Så få henter i dag musik og film ulovligt

Ny undersøgelse dokumenterer, at danskerne er langt mere lovlydige end befolkningerne i en række andre lande. Ganske få streamer og downloader i dag film, serier og musik ulovligt.

Danskerne er de rene dydsmønstre, når det kommer til anvendelsen af ulovlige tjenester til streaming og download af tv, serier, film og musik.Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra virksomheden AudienceProject , hvor man har undersøgt, hvordan det står til med traditionelt tv og streaming-tjenester i de nordiske lande, i Storbritannien og i USA.Undersøgelsen fra AudienceProject er baseret på en online-survey i første kvartal 2017 med over 14.000 respondenter.Blandt danske mænd er det kun tre procent, der benytter ulovlige tjenester hver uge, mens 15 procent svarer, at de har gjort det på et tidspunkt.Hos kvinderne er det endnu lavere: Her er det blot en procent, der anvender ulovlige tjenester hver uge, mens 12 procent har prøvet det på et tidspunkt.Til sammenligning er det i Sverige otte procent af mændene og seks procent af kvinderne, der anvender de ulovlige tjenester på ugentlig basis, og 33 og 34 procent har gjort det på et tidspunkt.Også i Norge, Storbritannien og USA er mænd og kvinder mere tilbøjelige til at bruge de ulovlige tjenester, end man er i Danmark. Kun i Finland er man mere lovlydige end i Danmark, konkluderer AudienceProject.Hvis vi udelukkende kigger på musiktjenesterne, er danskerne også meget lovlydige sammenlignet med andre befolkninger.Det er eksempelvis kun to procent af de danske mænd, der streamer eller downloader musik ulovligt på ugentlig basis.I Sverige er det fem procent og i USA er det hele 13 procent.Måske lidt overraskende er det, at Danmark er det land i undersøgelsen, hvor færrest streamer eller downloader indhold hver uge.Det er 52 procent af danskerne, der gør det, mens det i USA eksempelvis er hele 67 procent.Norge og Sverige ligger på henholdsvis 56 procent og 59 procent, konkluderer Audience Project.De mest populære streaming- og downloadtjenester hos danskerne er Netflix (64 procent), DR TV (53 procent), YouTube (41 procent), Viaplay (21 procent), TV2 Play (21 procent) og HBO Nordics (20 procent).