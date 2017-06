Skype ramt af kæmpenedbrud: Kan hverken sende eller modtage beskeder

Skype-platformen har været ramt af periodiske nedbrud siden mandag eftermiddag. En løsning er på vej.

Heatmap fra Downdetector.com

Skype-platformen har siden mandag eftermiddag været ramt af periodiske nedbrud, der resulterer i, at brugere ikke kan oprette forbindelse til tjenesten.Problemerne rammer kun gratis-versionen af Skype til forbrugere og ikke Skype for Business.Fejlene ser ud til hovedsagelig at ramme i Europa, hvis man skal tro hjemmesiden Downdetector , hvor hundredevis af Skype-brugere siden tirsdag har meldt, at Skype har været nede i perioder.Der indløb mange meldinger mandag eftermiddag, hvorefter antallet faldt. Tirsdag formiddag har antallet taget til igen i takt med, at Skype-brugerne er mødt på arbejde.Fejlen betyder, at Skype uden held forsøger at oprette forbindelse, og at beskeder hverken kan modtages eller sendes.Det skulle også give problemer for gruppeopkald, hvis du endelig kan forbinde til tjenesten.Fejlen er periodisk, og fra tid til anden kan man godt få lov til at sende en besked, og den rammer Skype på alle platforme.Microsoft selv skriver på Skypes service-forum, Heartbeat , at selskabets teknikere er opmærksomhed fejlmeddelelserne, og at der i øjeblikket bliver arbejdet på sagen.