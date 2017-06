De (måske) mest efterspurgte it-certificeringer lige nu

I en branche i hastig udvikling er certificeringer en effektiv måde til at tilegne sig nyttige kompetencer og vise arbejdsgiverne, at man er interesseret og vidende om et bestemt område. Her har du de mest attraktive.

Annonce:



Annonce:

It-branchen udvikler sig for tiden meget hastigt - ikke mindst på grund af den digitale transformation, som virksomhederne og organisationer for tiden gennemgår.For it-folk gælder det her om at følge med. Og intet er så effektivt til at dokumentere kompetencer og indsigt som fremvisning af opnåede certifikater.Computerworlds amerikanske nyhedsbureau har arbejdet sig frem til nogle af de mest eftertragtede it-certificernger lige nu.Der findes ikke mange virksomheder, der i en eller anden udstrækning anvender løsninger fra Microsoft, som har tre eftertragtede certificeringer, der kan tages inden for emner som for eksempel server, desktop, applikationer og databaser.It-folk med en MOS-certificering er specialister i alt inden for Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, SharePoint, OneNote og Exchange) og er især eftertragtede i kontor-miljøer.Dog er der for tiden stigende efterspørgsel efter MOS-certificeringer i cloud-verdenen.En MCSE-certificering er for it-folk, der arbejder med servere, private cloud-netværk, virksomheds-netværk, virksomheds-systemer og lignende.Man kan vælge mellem mange under-kategorier som eksempelvis forretnings-applikationer, cloud platform, infrastruktur, data-management og andre.MCDS-certificeringen øger dine skills, når det handler om at bygge apps, der er designet til Windows-produkter.Certificeringen retter sig mest mod software-udviklere, software-arkitekter og programmører.Ifølge Microsoft vil en MCSD-certificering hjælpe dig med at ‘blive ansat, demonstrere klar forretnings-indvirkning og øge dine kompetencer.'ISACA står for ‘Information Systems Audit and Control Association.' Organisationen står bag en række forskellige certificeringer, hvor af de fleste drejer sig om forskellige auditing-opgaver.Mange it-virksomheder arbejder med løbende audit af deres kunders it-miljøet, og med denne certificering viser man, at man har dyb viden om hele audit-processen samt til afrapportering og compliance-procedurer.Det kræver mindst fem års erfaring med it-sikkerhedarbejde samt tre års erfaring som sikkerheds-manager at få denne certificering.CISM-certificeringen er målrettet it-folk, der er ansvarlige for at udvikle, designe og håndtere sikkerheds-løsninger i virksomheder - altså som udgangspunkt CIO'er, it-sikkerhedsartikekter, sikkerheds-analytikere og lignende.Ifølge ISACA er CRISC-certificeringen den enesten, der ‘forbereder og gør it-professionelle i stand til at håndtere de særlige udfordringer inden for risk management og positionerer dem til at blive forretningens strategiske partnere," hedder det.Certificeringen fokuserer på vurdering af it-aktiver, mitigation, monitorering, afrapportering og lignende og henvender sig nok især til auditører, CIO'er, it-sikkerhedsansvarlige og lignende..Cloud computing er i dag en afgørende platform for mange virksomheder, og intet tyder på, at den udvikling vil stoppe.Her har man muligheden for både at lagre og håndtere og høste værdi af meget store mængder data i skalerbare miljøer.Der findes en række nyttige certificeringer inden for cloud computing.Microsofts MCSE: Cloud Platform and Infrastructure er en underkategori til Microsofts MCSE-certificeringspakke og fokuserer helt på Microsofts cloud-teknologier, der jo tæller både storage, netværk, virtualiserings-systemer og identy management.MCSE-certificeringerne er nok mest nyttige for it-managere, it-chefer, system-administratorer, netværks-administratorer og lignende.Bag det måske lidt kryptiske navn gemmer der sig VMwares seneste VCP-certificering, der gør indehaveren i stand til at løse problemer i vSphere V6.Ifølge VMware er der tale om selskabets mest udbredte certificering overhovedet. Man skal være VCP-certificeret for at kunne tage VCP6-certificeringen, der henvender sig til system-administratorer og lignende.Amazon Web Services er verdens største cloudplatform. Certificeringen som AWS Certified Solutions Architect - Professional henvender sig til it-professionel, som vil være i stand til at designe distribuerede applikationer og løsninger på AWS-platformen.Skal man tage certificeringen, kræver det, at man allerede har en AWS Certifed Solutions Architect - Associate-certificering samt to års erfaring i at arbejde med AWS.Har du andre bud på de mest efterspurgte it-certificeringer lige nu? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.