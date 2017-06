Han opfandt udskældte SkoleIntra for 20 år siden - nu er det snart slut: "Vi synes faktisk, at vi har gjort noget for folkeskolen med det her system"

Efter sommerferien 2019 ruller et nyt system ud over de danske folkeskoler. Det sker når Netcompany's Aula system afløser det gamle SkoleIntra.

For knapt 20 år siden satte Claus Borre Larsen sig sammen med en lærerkollega og skabte et system, som forældre med børn i folkeskolen de seneste 17 år har stiftet bekendtskab med. Snart er systemet fortid i den danske folkeskole, der siger goddag til et nyt system fra Netcompany, der skal rulles ud i 2019.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Yousee og TDC Group Opstartstankegang og en helt ny flad struktur præger YouSees nye digitale setup Kort fra idé til handling og kunden i centrum er kodeord, der samler det digitale ansvar ét sted i det, YouSee kalder Digital Warehouse. | Læs mere

Carsten Borre Larsen, er en af de to lærere, der fik idéen til at introducere intranet på de danske folkeskoler. (Foto: Privat)

Styrelsen for It og Læring.red)

"Prøv at tage ud i en almindelig landkommune. Der er mange glade brugere. Så er der en masse krakilere og en masse, der skriver blogs og elsker at harcelerer over det," Claus Borre Larsen, idémanden bag SkoleIntra.

BLÅ BOG - Carsten Borre Larsen 64 år



Bosat i Løjt Kirkeby tæt ved Aabenraa



1972-1976 - Læreruddannet på Haderslev Statsseminarium.



1976-2010 - Ansat på Rugkobbelskolen i Aabenraa



1997 - Projektleder i Posedion-projektet



2000 - Var med til at udvikle SkoleIntra-programmerne sammen med Bent Thomsen i deres firma Skolesoft.



2013 Norske Itslearninge overtager Skolesoft





Året er 1999.Magrethe Vestager (R) troner med sit lange mørke hår som undervisningsminister, danskerne taler stadig om det fanstastiske oplæg fra Michael Laudrup til Ebbe Sand under sidste års VM i fodbold i Frankrig og ingen aner, at landet sidst på året vil blive ramt af den værste orkan nogensinde.Tæt ved Aabenraa er Claus Borre Larsen begyndt at overveje mulighederne for at skabe et intranet på kommunens skoler, der kan give lærerne mulighed for at bruge computeren mere i deres hverdag på skolen."Vi ville gerne have, at lærerne skulle bruge computeren i deres dagligdag. Ikke kun i undervisningen men også i deres forberedelser og i deres interne kommunikation på skolen. Derfor var vi to lærere, der satte os sammen og lavede et intranet til de fem skoler i kommunen," siger Claus Borre Larsen, der i dag er pensioneret.Der gik ikke længe fra systemet udbredt til kommunens skoler, før Claus og makkeren Bent Thomsen fik mod på mere."Vi synes, at det var synd, at det kun var lærerne i Aabenraa, der skulle have glæde af det, så vi satte os sammen og startede et firma, der hed Skolesoft, som skulle udbrede det her system," fortæller Carsten Borre Hansen.I 2002 indgik Skolesoft så en aftale med det daværende Uni-C, der i dag hedder Stil (Uni-C og Skolesoft har senere en disput, der gør, at Skolesoft sælger produktet videre til Itslearning. Det bliver senere til en sag om, at var uretfærdigt, at Uni-C stod for driften af SkoleIntra, der var leveret af Itslearning. Det skabte nemlig unfair konkurrence, lød kritikken.SkoleIntra giver skolerne mulighed for at kommunikere på tværs af skolen med medarbejdere og forældre.Systemet har afløst lektiebogen, kontaktbogen er i dag den primære kontakt mellem lærerne og forældrene og bruges af mere end to millioner danskere.Systemet lægger i følge Carsten Borre Larsen op til en høj grad af valgfrihed."Vi udviklede det ud fra den holdning, at skolerne skulle kunne tilpasse det til deres egne behov. Skoler er forskellige, så vi indbyggede en høj grad af styringsmuligheder, så man kunne indstille det helt ned på et niveau, hvor klasseteamet i 4.B kunne indstille det på sin helt egen måde," siger han.Redskabet har ifølge bagmanden givet lærerne en masse muligheder for at komme i kontakt med forældrene.Han så dog gerne, at systemet var blevet moderniseret tilbage i 2009, men ifølge Claus Borre Larsen var der ikke velvilje til det hos Uni-C.I dag er det nærmest blevet en folkesport blandt forældre med børn i den skolepligtige alder at skælde ud på intranettet, hvor det hober sig op med beskeder om svømmetøj, drømmekage og legeaftaler.Det preller dog relativt let af på manden bag det forslåede system."Prøv at tage ud i en almindelig landkommune. Der er mange glade brugere. Så er der en masse krakilere og en masse, der skriver blogs og elsker at harcelere over det," siger Claus Borre Larsen."Vi synes, at vi har leveret det, skolerne har brug for. De danske skoler er blandt de skoler i Europa, der er bedst med på det her område, fordi de har haft det system."Selvom det er nogle regeringer siden, og det danske landshold næppe har scoret flottere mål end Ebbe Sands til 3-0 mod Nigeria, så mødes de to bagmænd bag SkoleIntra fortsat, forklarer Claus Borre Larsen."Vi bor i samme lille by uden for Aabenraa. Vi mødes i Brugsen, drikker øl sammen og fejrer hinandens fødselsdage," siger han."Vi har bygget det her system for skolernes skyld. Vi er meget stolte. Ordet forældreintra indgår i dag i retskrivningsordbogen, og det er os, der har fundet på det. Jeg er stolt af den proces, vi har været igennem. Der er ting, der burde være lavet anderledes, men der er også ting, som har gjort, at vi har kunne vi bringe det danske skolesystem fremad"Har SkoleIntra været en succes? Har kritikken mod systemet været uberettet eller ser du frem til at se det nye Aula-system fra Netcompany, der bliver lanceret efter sommerferien 2019? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.