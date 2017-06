Gartner: 20 procent af enhver persons handlinger vil om fire år involvere mindst et af disse syv it-selskaber

Om blot fire år vil mindst 20 procent af alle aktiviteter, som en person foretager sig, på en eller anden måde involvere mindst en af de syv såkaldte digitale giganter.

Annonce:



Annonce:

Den digitale udvikling, som verden for tiden gennemgår, kommer til at fungere som et gigantisk springbræt for de syv selskaber, som analysehuset Gartner kalder for de 'syv digitale giganter,' nemlig Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba og Tencent.Allerede i dag sidde de syv selskaber på en meget stor del af de digitale og internetbaserede handlinger i verden. Og andelen kommer til at stige betragteligt."I 2021 vil 20 procent af alle aktiviteter, som en person foretager, involvere mindst et af de af syv digitale giganter, som i stigende grad bliver gatekeepere for alle virksomheder, der leverer digitalt indhold og services til forbrugerne," lyder det fra Gartner.De syv selskaber har gennem mange år opbygget enorme bruger-databaser. Det betyder, at de reelt har fat i en stor del af verdens befolkning. Og at de altså bliver en form for gatekeepere over for andre selskaber, der vil i kontakt med mulige kunder.Ligeledes har de alle i årevis indsamlet data om brugerne, som de i dag kender ganske godt."Alle selskaber, der ønsker at involvere forbrugerne i deres digitale verden, er nødt til at overveje engagement med en eller flere af disse digitale giganter," lyder det fra analysehuset.De syv digitale giganters indflydelse afspejler sig allerede i dag på deres omsætningMed en forventet omsætning på 218 milliarder dollar (1,4 billioner kroner) på it-området i 2017 er Apple verdens allerstørste it-selskab, lyder det videre fra Gartner, der har estimeret 2017-omsætningen for de førende it-selskaber i verden.Ifølge analysehuset er det tydeligt, at erhvervslivet investerings-fokus er skiftet, når det gælder investeringer i it.I de senere år har erhvervsliv og organisationer nemlig i stor stil haft sammensmeltningen af sociale løsninger, mobile løsninger og cloud-teknologier i fokus.Men i denne tid ændrer det sig til øgede investeringer i digitale forretningsmodeller, der understøtter den digitalt baserede transformation, som for tiden er ved at tage fart."It-indkøbernes behov ændrer sig. CEO'erne er fokuseret på vækst og på at realisere forretningspotentialet fra deres tidligere investeringer," lyder det fra Gartner.Ifølge Gartner følges Apple af Samsung Vendor Group på andenpladsen 139,1 milliarder dollar (923 milliarder kroner) i omsætning.På tredjepladsen finder vi Google (90,1 milliarder dollar (600 milliarder kroner)), på fjerdepladsen Microsoft (85,7 milliarder dollar (569 milliarder kroner)) og på femtepladsen IBM (77,8 milliarder dollar (516 milliarder kroner)).