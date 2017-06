Spar penge: Apple snart klar med iCloud-familiepakke

Til efteråret bliver det muligt for familien at dele iCloud-lagerplads for at spare penge.

Fra efteråret vil det være muligt at spare penge, hvis hele din familie benytter iPhone og har brug for ekstra lagerplads i skyen.Det danske mobilsite Meremobil.dk har spottet i iOS 11-betaen, at det vil blive muligt at dele iCloud-lagerplads på et enkelt abonnement fordelt over flere konti.Du vil kunne købe to terabyte lagerplads og dele den mellem seks personer for den samme pris, som det koster én person at købe to terabyte iCloud-plads, 69 kroner om måneden.Det vil være de færreste, der via sin mobil kan fortære to terabyte, så det nye type abonnement vil kunne spare familien penge.Dataene mellem de forskellige brugere er ikke forbundet og kan ikke tilgås af andre. Det er kun lagerpladsen, der deles.Delingen sker via Apples Familiedeling, hvor du også kan tilknytte et og samme kreditkort til flere brugerkonti og er på sin vis administrator for hele familien.Også Microsoft har et lignende tilbud i sin Office 365-pakke, hvor du for 800 kroner om året deler fem Office 365-licenser med 5x1 terabyte lagerplads i OneDrive-skyen.