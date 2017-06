Danske virksomhederne er i fuld gang med internet of things - så meget fylder teknologierne allerede nu i Danmark

Internet of things-bølgen har allerede haft en massiv indflydelse på danske forbrugere og virksomheder, viser ny analyse.

Der er blevet talt og skrevet meget om internet of things i mange år efterhånden.Den megen hype har været der af en grund, for potentialet med internet of things er enormt.Vigtigt er det dog, at man ikke skal betragte internet of things som noget, der ersom en anden fremtidsteknologi.Internet of things har nemlig længe været den teknologiske virkelighed i både private hjem og i en række erhverv - eksempelvis i landbruget og i produktions- og servicevirksomheder.Den udbredte brug af internet of things dokumenteres i en dugfrisk analyse, som Dansk Erhverv står bag.Her kan man blandt andet læse, at 42 procent af virksomhederne i otte udvalgte, store brancher i dag bruger internet of things-teknologier. Det sker primært i produktionen."Internet of things-teknologier har måske især store potentialer, når de anvendes kommercielt i erhvervslivet. Blandt andet kan produktionsprocesser forbedres ved hjælp af sensorer, der selv rapporterer om problemer," lyder det i analysen.Konsulenthuset Iris Group har på vegne af Erhvervsstyrelsen udarbejdet en rapport, der undersøger brugen af internet of things i otte udvalgte brancher.Det drejer sig om Alarm, vagt- og sikkerhedstjeneste, detailhandel, forsyning og energi, fødevarer, maskinindustri, service-it, sundhed/velfærd, transport og logistik."De vigtigste mere specifikke anvendelsesområder for IoT i undersøgelsen var inden for områderne proceseffektivisering (33 procent af alle virksomhederne), produktinnovation (30 procent), nye forretningsmodeller (15 procent)," skriver Dansk Erhverv i analysen.Derudover fylder internet of things også meget i 'smarte byer' og i moderne energiløsninger, ligesom eksempelvis også detailhandel, logistik og landbrug fremhæves som områder, hvor internet of things allerede har stor betydning i dag.I analysen fra Dansk Erhverv kan man samtidig læse, at syv procent af den danske befolkning i dag anvender internet of things-teknologier - eksempelvis i form af biler, stikontakter, belysning, vaskemaskiner, termostater og alarmsystemer.