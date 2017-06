A-kasse med 140.000 medlemmer stævner KMD: Forlanger 85 millioner kroner i erstatning

Artiklen er opdateret: A-kassen FTFa kræver 85 millioner kroner af KMD med ny stævning. KMD kan eller vil ikke "levere det, man har indgået en aftale om," lyder begrundelsen.

A-kassen FTFa stævner nu KMD for 85 millioner kroner, fordi KMD - i følge a-kassen - ikke har levet op til sine forpligtelser i forhold til et nyt a-kassesystem, der går under navnet Føniks.FTFa meddeler i en pressemeddelse, at KMD bliver stævnet, fordi KMD ikke kan eller vil "levere det, man har indgået en aftale om."Det sker, efter at FTF-A tidligere i år valgte at fyre KMD i Føniks-projektet.I stedet har FTF-A indgået en aftale med KMD-konkurrenten Netcompany."FTFa stævner KMD for foreløbig 85 millioner kroner. Når beløbet er blevet så stort, skyldes det blandt andet, at vi har lagt rigtig mange ressourcer i projektet som primær udviklingspartner i de tre år, projektet var i gang.""Den indsats er nu spildt," forklarer administrerende direktør i FTFa, Michael Darmer."Konsekvsen er, at vi har måtte skaffe et andet system, fordi det nuværende system er forældet. KMD har samtidig varslet, at man vil stoppe videreudviklingen og vedligeholdelsen af det gamle system," udtaler Michael Darmer videre."Da Føniks-projektet ikke er gennemført, har vi heller ikke fået de garanterede automatiseringsgevinster og rationaliseringsgevinster, som var en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for at indgå kontrakten med KMD."KMD bekræfter over for Computerworld, at selskabet har modtaget stævningen fra FTFa, men har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.Den oprindelige kontrakt mellem FTFa og KMD blev indgået i maj 2014. Systemet Føniks, som det drejer sig om, skulle erstatte KMD's gamle system, Winnie.Føniks-systemet skulle have været leveret i december 2015, men i januar i år valgte FTFa at fyre KMD og i stedet satse på Netcompany til udviklingen af et nyt system."Vi hævede kontrakten med KMD i januar 2017, fordi vi erfarede, at KMD reelt havde stoppet udviklingen af Føniks uden at informere os om det," udtaler Michael Darmer fra a-kassen i pressemeddelelsen."Udviklingen af Føniks skulle efter vores oprindelige aftale have taget knapt to år, og projektet var på daværende tidspunkt allerede mere end et år forrsinket. KMD tilbød os et andet system, vi ikke var intereseret i, og som ville tage yderligere cirka to år at færdigudvikle."Den nye stævning af KMD kommer efter, at KMD i forvejen igennem længere tid har kæmpet med utilfredse kunder hos både kommuner, regioner, SKAT, ATP - og altså også FTFa.Som nævnt tidligere bekræfter KMD over for Computerworld, at selskabet har modtaget stævningen fra FTFa. KMD har dog ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.KMD-topchef Eva Berneke har tidligere afvist anklager fra blandt andre kommunerne, der mente, at KMD bevidst forsøgte at forsinke leveringen af systemer.