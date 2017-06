Efter nyt krav: KMD har nu erstatningskrav på mere end 1,6 milliarder kroner hængende over hovedet

Med det nyeste erstatningskrav på 85 millioner kroner har KMD nu i alt krav om tilbagebetaling for mere end 1,65 milliarder kroner liggende fra utilfredse kunder. Det svarer til 2,5 gange selskabets fulde driftsoverskud i 2016.

Det er i sig selv tankevækkende, at et erstatningskrav på 85 millioner kroner fra en utilfreds kunde er et krav i småtingsafdelingen.Men sådan er det for KMD, der netop har modtaget en stævning fra a-kassen FTF-A, som forlanger 85 millioner kroner tilbagebetalt for en kuldsejlet levering af en selvbetjeningsløsning med navnet Føniks.FTF-A fyrede KMD i februar, og a-kassen meddeler, at de 85 millioner kroner udgør det beløb, som det fejlslagne projekt har kostet a-kassen.Med det nye krav fra FTF-A har KMD nu erstatningskrav på i alt 1,658 milliarder kroner liggende på bordet.Det er en anseelig og kritisk sum selv for et selskab af KMD's størrelse, der i fjor omsatte for godt fem milliarder kroner og landede et driftsoverskud på 661,7 millioner kroner - 29 procent mindre end året før.Dermed kan vi se, at de samlede erstatningskrav i et for KMD faldende marked løber op i 2,5 års fuld driftsindtjening på 2016-niveau.Erstatningskravet fra FTF-A kommer i kølvandet på en regning på 881 millioner kroner, som ATP har sendt til KMD som erstatning for den havarerede levering af it-systemet Social Pension.ATP fyrede i marts KMD som leverandør af systemet efter flere måneders stærkt stigende utilfredshed, hvor ATP blandt andet beskyldte KMD for at spekulere i forsinkelser for egen vindings skyld.ATP afviste siden et forligstilbud fra KMD med tilbud om en rabat på 100 millioner kroner samt en række forskellige vilkår, hvis ikke Social Pension-projektet kom på banen.Der pågår for tiden en voldgiftssag. KMD har efterfølgende varslet, at selskabet vil lægge sag an mod ATP, da KMD ikke mener at være hovedansvarlig for havariet.Det kan du læse mere om her:Samtidig har Skat stævnet KMD med krav om tilbagebetaling af 692 millioner kroner.Stævningen faldt i september 2016 kort tid efter, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) havde skrottet Skats fejlslagne inddrivelsessystem, EFI, som KMD stod bag.Skrotningen af systemet betød, at den danske stat måtte vinke farvel til inddrivelse af ikke mindre end 1,4 milliarder skattekroner.Karsten Lauritzen sagde dengang, at han ville have placeret et ansvar for den meget dyre it-skandale og få vurderet, om KMD må tage sin del af ansvaret for det fejlslagne projekt.Det kan du læse mere om her:Som det er tilfældet med ATP, har KMD også her peget på, at det er Skat, der har ansvaret for den fejlslagne leverance."Det er vores klare opfattelse, at det er Skat, der har ansvaret for problemerne med inddrivelsesprojektet. Som det har været fremme [...] har Skat ikke haft styr på inddrivelsesprojektet og Skats organisation," lød det dengang fra KMD's juridiske direktør, Mark Skriver Nielsen.Også kommunerne har truet med bål og brand over store forsinkelser og problemer, men de er blevet formildet og har accepteret KMD's identiske forligs-tilbud.Det kan du læse mere om her:KMD oplyser til Computerworld, at selskabet tirsdag har modtaget stævningen fra FTF-A, men at det er for tidligt til, at selskabet vil udtale sig om stævningen.