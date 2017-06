Morgen-briefing: Mogens Elsberg ny bestyrelsesformand for Upodi / Bill Gates placering som verdens rigeste i fare / Nu lukkes GSM-mobilnettet i Europa

Mogens Elsberg bliver bestyrelsesformand for Upodi. Bill Gates placering som verdens rigeste i fare. Nu lukkes GSM-mobilnettet i Europa. Bill Gates placering som verdens rigeste i fare.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne onsdag morgen.Den tidligere topchef for e-conomic og Bluegarden, Mogens Elsberg, får plads i bestyrelsen id en aarhusianske it-virksomhed Upodi, der står bag en løsning til abonnements-styring."Hr. Elsberg vil være ansvarlig for at drive bestyrelsen, overvåge salgsoperationen og støtte den daglige ledelse af Upodi i at øge selskabets nuværende markedsposition i en abonnementsøkonomi - samt at hjælpe kunder med at realisere potentialet i et partnerskab med Upodi," lyder det fra selskabet.Den amerikanske mediekæmpe Time Warner, der blandt andet ejer HBO, har indgået en aftale med Snap - der er selskabet bag Snapchat - om at levere små shows til Snapchat.Hvert show skal vare mellem tre og fem minutter.Det er ifølge Reuters planen, at Time Warner vil udsende tre shows om dagen på Snapchat ved årets udgang. Aftalen har en værdi på 100 millioner dollar, og det er led i Time Warners plan om nå ud til de unge såkaldte millenials.Snap har tidligere arbejdet med andre tv-selskaber som NBC, BBC og Discovery.Det tidligere TDC-ejede mobilselskab Sunrise trækker til nytår stikket til det gamle GSM-mobilnet - også kaldet 2G - der i dag er den langsomste del af mobilnettet, skriver Business. Flere teleselskaber vil følge inden for de kommende år.Når GSM-nettet lukkes, vil det ikke kunne lade sig gøre at anvende de gamle mobiltelefoner fra før smartphone-tiden.Til gengæld vil teleselskaberne kunne bruge den ledige kapacitet til de hurtigere 3G- og 4G-net.Bill Gates placering som verdens rigeste person er truet, da Amazons Jeff Bezos nærmer sig Bill Gates svimlende rigdoms-niveau med stort fart.Bezos er for tiden kun fem milliarder ‘fattigere' end Bill Gates, efter Amazons aktie er steget med 33 procent i det seneste år.Bill Gates er for tiden god for næsten 600 milliarder kroner. Han har i årevis dedikeret det meste af sin tid til sin velgørende fond, The Bill & Melissa Gates Foundation, der er blandt verdens største af slagsen.