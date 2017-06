KMD om nyt erstatningskrav fra utilfreds kunde: "Vi er kede af, at ophævelsen følges op af en stævning"

KMD modtog tirsdag nyt erstatningskrav på 85 millioner kroner fra en tidligere kunde. Her er selskabets umiddelbare reaktion.

KMD er ‘ked af' at have modtaget en stævning fra a-kassen FTF-a med krav om tilbagebetaling af 85 millioner kroner.KMD modtog tirsdag kravet fra a-kassen.Det kommer som efterspil på FTF-A's beslutning fra februar om at fyre KMD som leverandør af en selvbetjeningsløsning til a-kassens 140.000 medlemmer.KMD ønskede tirsdag umiddelbart efter modtagelsen af stævningen ikke at stille op til interview, men har siden sendt en mail til Computerworld på vegne af Mette Louise Kaagaard, der er executive vice president i KMD."Vi har netop modtaget sagen, som vi nu vil se nærmere på. Det har været kendt siden starten af året, at FTF-A har ophævet kontrakten om at udvikle et nyt a-kasse-system med KMD. Vi er kede af, at ophævelsen følges op af en stævning," lyder det fra direktøren.Fyringen af KMD i februar kan du læse mere om her:A-kassedirektør Michael Darmer siger, at a-kassen vil have 85 millioner kroner retur, fordi organisationen som primær udviklingspartner har lagt ‘rigtigt mange ressourcer' i projektet, der nåede at køre tre år, inden KMD blev sat på porten.Mette Louise Kaagaard og KMD forholder sig i den udsendte mail ikke til beløbets størrelse.I stedet peger selskabet på, at KMD ‘gennem mange år har været en stærk aktør inden for it-løsninger til a-kasseområdet.'"Og det er fortsat vores ambition. Det viste vi senest med opkøbet af virksomheden Facilia sidste efterår. Vi har valgt at bygge videre på den it-platform til a-kasseområdet, som vi erhvervede med købet af Facilia. FTF-A har valgt ikke at overgå til den nye platform, og det accepterer vi selvfølgelig," lyder det i mailen.Computerworld arbejder på at få KMD til at stille op til interview.