Dansk fiberkæmpe træffer afgørende beslutning: Vil åbne sit net for andre selskaber

Fiberselskabet Eniig vil nu åbne op for, at andre selskaber kan levere indhold over Eniigs infrastruktur. Det kan blive en afgørende beslutning for fiberbranchens fremtid.

Vi kender det fra YouSee/TDC, hvor eksempelvis et selskab som Hiper leverer bredbånd over TDC's kabler, og forskellige mobilselskaber gennem tiderne har leveret mobiltelefoni via TDC's mobilnetværk.TDC er kva sin størrelse tvunget til at give andre selskaber mulighed for at leje sig ind på infratstrukturen.Det samme gælder ikke de danske fiberselskaber, og derfor har der længe været debat om, hvorvidt de som udgangspunkt også bør stille deres infrastruktur til rådighed for andre, der vil kunne se en business case i at leje sig ind på fiberen.Nu er der truffet en afgørende beslutning om netop det spørgsmål hos fiberselskabet Eniig, der holder til i det midt og nordjyske.Selskabet har igennem mere end 10 år opbygget sin fiber-infrastruktur, og nu skal den åbnes op for andre selskaber."Allerede i 2018 vil den første nye indholdsleverandør kunne byde sine kunder velkommen på Eniigs fibernet," meddeler Eniig.Eniig har netop rundet fiberkunde nummer 100.000 og kan med sin fiber tilbyde bredbånd i i det meste af Midt- og Nordjylland. Nu lægger selskabet så op til en ny fiber-virkelighed:"Igennem flere år har Eniig Fiber A/S løst opgaver indenfor drift, vedligeholdelse og support for andre energi- og fiberselskaber. Når Eniig i 2018 åbner fibernettet, kan andre indholdsudbydere levere eget indhold til deres kunder på Eniigs lynhurtige fiberbredbånd," skriver selskabet i en pressemeddelelse.Søren Lindgaard, direktør i Eniig Fiber, uddyber samtidig beslutningen:"Det har altid været vores strategi, at vi ville åbne fibernettet for andre indholdsleverandører, og nu er vi klar til at gå i gang. For at kunne skabe en attraktiv forretning - både for os selv og for andre - har vi i første omgang haft fokus på at etablere et stabilt og bæredygtigt fundament i fiberforretningen.""En åbning af fibernettet på kommercielle vilkår sikrer forbrugerne meget større valgfrihed og er helt i tråd med myndighedernes og politikernes ønsker om større fibertilgængelighed for flere.""Vi har i dag et stærkt indholdstilbud på vores fiber, som er konkurrencedygtigt. Samtidig ved vi, at nogle kunder har valgt en anden indholdsleverandør. Disse indholdsleverandører vil nu kunne tilbyde deres kunder at få leveret deres indhold via markedets bedste bredbåndsteknologi," lyder det fra Søren Lindgaard.Eniig oplyser, at det kræver en omfattende investering at etablere en platform, der gør det muligt for flere indholdsleverandører at komme på Eniigs fibernet."Denne platform kan - udover at håndtere forskellige indholdsleverandører - også håndtere flere forskellige fibernet."Søren Lindgaard inviterer derfor allererede nu andre netværksselskaber til en snak om et eventuelt fremtidigt samarbejde.Eniig-koncernen har 1040 ansatte, der arbejder med el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.