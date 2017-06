105 danske skoler i ramt af eksamens-kaos: Eleverne var på internettet under eksamen - det var snyd

Eleverne fik en hjælpende hånd af internettet under eksamen, selvom det ikke var tilladt. Nu skal rigtig mange af dem op til en ny eksamen.

Internettet er efterhånden her, der og alle vegne - og det var det tilsyneladende også, da der på 105 forskellige danske skoler var eksamen i engelsk for afgangseleverne.I hvert fald viser en opgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at eleverne på de 105 skoler anvendte internettet i deres besvarelse af engelskprøven.Eleverne havde blandt andet mulighed for at bruge internettet til at slå op i online-ordbøger, og samtidig skal flere have kopieret både tekstbidder og billeder ind fra nettet.Det skriver Folkeskolen.dk Mediet kan samtidig fortælle, at Undervisningsministeriet har gjort gjort situationen op og kan konkludere, at der på 55 skoler har været tale om dårlig vejledning fra skolens side, mens afgørelsen også er, at der på de resterende 50 skoler har været tale om snyd."På de 50 skoler, hvor der er tale om snyd, vil eleverne blive 'bortvist fra prøven'. De vil blive tilbudt at gå til en ny prøve til vinter", udtaler kontorchef Rasmus Vanggaard Knudsen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til Folkeskolen.dk.