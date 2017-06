Ubers topdirektør stopper - er fortid i selskabet

Travis Kalanick.

Uber-medstifter og topdirektør Travis Kalanick er fortid i det kontroversielle selskab.

Det kontroversielle kørselstjeneste Uber skal have ny direktør. Medstifter og direktør Travis Kalanick træder nemlig tilbage efter pres fra investorer og bestyrelsen.Det skriver blandt andre New York Times Travis Kalanick var med til at stifte selskabet i 2009 og har været med til at føre kørselstjenesten frem til den massive udbredelse, den har i dag.Nu er Travis Kalanick dog fortid i selskabet, skriver New York Times. Det sker efter, at fem af Ubers største investorer tirsdag skal have krævet hans afgang.Allerede i sidste uge kom det frem, at Travis Kalanick havde valgt at tage orlov Transportfirmaet har haft problemer med både myndighederne og har også været beskyldt for sexchikane.