KMD lukker døren: Vil intet sige om kæmpe erstatningskrav

KMD går i flyverskjul efter modtagelsen af endnu et stort erstatningskrav fra utilfreds kunde.

KMD kryber i ly for spørgsmål og forklaringer, efter selskabet tirsdag modtog en stævning med a-kassen FTF-A med krav om betaling af 85 millioner kroner for et kuldsejlet it-projekt.Computerworld modtog efter stævningen en kort mail fra selskabet på vegne af direktør Mette Louise Kaagaard.Det kan du læse mere om her:Efter udsendelsen af den korte mail afviser selskabet blankt at komme med yderligere kommentarer, ligesom selskabet ikke vil besvare spørgsmål."Sagen er nu gået hen og blevet juridisk, og vi ønsker ikke at tage dialogen med FTF-A i pressen. Beklager," lyder det fra KMD i en opfølgende mail til Computerworld.KMD vil dermed ikke over for stakeholdere, kunder og de øvrige dele af offentligheden forholde sig til erstatningskravet, rimeligheden, erstatningens størrelse, sagsforløbet eller den rolle, som FTF-A har spillet i det tre-årige forløb, der i februar førte til, at FTF-A satte KMD på porten.Du kan læse mere om erstatningskravet her:KMD er ellers tidligere rykket ud med brask og bram, når selskabet er blevet mødt med erstatningskrav.KMD-topchef Eva Berneke bedyrede således i marts, at selskabet vil sagsøge ATP, efter ATP havde fyret KMD efter 15 måneders forsinkelser."KMD anerkender ikke, at ATP er berettiget til at ophæve aftalen, da ATP ved passivitet har fortabt retten hertil. Tillige er KMD ikke hovedansvarlig for den indtrådte forsinkelse," lød det dengang fra direktøren.