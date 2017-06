Ny lynhurtig Firefox-browser på vej til Android: Slip for reklamer og cookies

Firefox har lanceret en Android-version af sin private Focus-browser fri for reklamer og som sletter alt efter hvert brug

Annonce:



Annonce:

Du får nemt et overblik over antal trackere blokeret, og her kan du også enten tillade trackere på siden, eller åbne samme side i Firefox-appen for eksempelvis at kunne gemme den som et bogmærke.

I en verden post Snowden er privacy og privatlivssikring en mangelvare.Derfor har Firefox lanceret sin Focus-browser til Android.Focus er en letvægter-browser i gradueret lyserød og lilla og flotte animationer, som blokerer både for reklamer og de fleste tracking-cookies som standard.Det betyder, at hjemmesider åbner lynhurtigt, scrolling og animationer er flydende og samtidig benytter mindre af din datapakke.I hvert fald oplever vi den som lynhurtig til at hente selv reklametunge sider som eb.dk eller tv2.dk hurtigt, men husk, at der uden cookies vil være funktioner på visse hjemmesider, som ikke virker.Du skal desuden også trykke "accepter" til cookies hver eneste gang, du besøger en side, da der ikke bliver gemt en cookie om, at du har sagt ja.Du kan aktivt se i højre hjørne, hvor mange trackere du har blokeret på en given side, og hvis du ønsker at tillade cookies på bestemte sider, (eksempelvis på sider fra det offentlige), er det også muligt.I indstillingerne kan du selv at opsætte appen og hvilke cookies, du vil acceptere, ligesom du kan vælge søgemaskine, hvis du gerne vil undgå Google.Efter hver session slettes din historik, og det er hverken muligt at gemme bogmærker eller have flere faner åbne i Focus.Se det lidt som en kronisk og forstærket Incognito/privacy-mode indbygget som standard.Du kan dog overføre en aktiv side til Firefox-appen og gemme den der, hvis du har den installeret på din telefon.Firefox er presset som browser, da flere brugere verden over vælger at benytte Chrome i stedet. De nyeste tal fra Statcounter viser, at knap 7 procent af alle brugere i verden benytter Firefox mod over 50 procent med Chrome.