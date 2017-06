Lone er certificeret hacker: "Hvis man vil have god it-sikkerhed, er man nødt til at forstå, hvordan de gode hackere arbejder"

Lone Juul Dransfeldt hjælper virksomheder med at tænke sikkerhed ind i opbygningen af deres it. Og så er hun certificeret hacker.

Annonce:



Annonce:

Lone Juul Dransfeldt Christensen er løsningsarkitekt hos NNIT. Tidligere har hun blandt andet arbejdet med it hos Danske Bank og være specialkonsulent hos Politiet. Foto: Lars Jacobsen.

"Jeg har nok villet være hacker, siden jeg var teenager."Det ønske er gået i opfyldelse for Lone Juul Dransfeldt Christensen, for selvom hun arbejder på den rigtige side af loven, så er hun hacker.Certificeret.Som løsningsarkitekt hos NNIT hjælper hun virksomheder med at tænke sikkerhed ind i deres it-projekter, og udover at have læst medialogi og multimediedesign har hun taget en uddannelse som etisk hacker.Som etisk hacker lærer man at forstå, hvordan de såkaldte "black hats" arbejder, og ifølge Lone Juul Dransfeldt Christensen er det en uvurderlig fordel at kunne se sit eget system med en hackers øjne."Det er essentielt at forstå hackernes arbejdsgange, hvis man skal forsvare sig mod dem. Det er en helt anden måde at tænke it-sikkerhed på, der adskiller sig meget fra den gammeldags idé om bare at bygge en høj mur rundt om sit system," siger Lone Juul Dransfeldt Christensen til Computerworld og kommer med et konkret eksempel på, hvad en hackers synspunkt kan bidrage med."Et udbredt problem er, at så snart nogen alligevel trænger ind bag muren i en virksomhed, så er der frit spil i hele butikken. Dygtige hackere trænger ind i en del systemer udelukkende for at efterlade en bagdør og vende tilbage senere og så komme videre ind i netværket. Det skal man forstå, når man opbygger sin platform og designer sine applikationer."De it-kriminelle hackere bliver hele tiden dygtigere og mere professionelle, og det er et fuldtidsarbejde at holde sig skarp nok til at følge med.Derfor skal hacking være mere end et arbejde, hvis Lone skal kunne tænke de kriminelles metoder ind i sit arbejde, når hun hjælper danske virksomheder med at sikre sig.Og det er det også.En stor del af hendes fritid går med at hacke virtuelle miljøer i såkaldte "capture the flag"-konkurrencer, og det bliver en vane konstant at lede efter sårbarheder i de it-systemer, hun interagerer med."Man falder over en masse ting. Som regel er jeg flink og sender den pågældende virksomhed en heads up på, at de har et problem."Det er ingen hemmelighed, at der er rift om de stærke it-sikkerhedskompetencer som Lone.Selv de store virksomheder har svært ved at tiltrække og fastholde de gode sikkerhedsfolk, der ifølge flere vurderinger mangler omkring en million af på globalt plan.Ifølge en undersøgelse hos knap 5.000 virksomheder oplever hver fjerde i øjeblikket en kritisk mangel på sikkerhedskompetencer, og ifølge Lone Juul Dransfeldt Christensen, skal de strømlinede, hvid-skjorte-bærende virksomheder kunne rumme en helt anden type mennesker, end de er vant til, hvis de vil være attrative arbejdspladser for, ja, hackere.Og blandt deltagerne i de hacker-konkurrencer, hun bruger til at holde sig i form, findes lige præcis de kompetencer, som virksomhederne tørster efter.Men det er et anarkistisk miljø, hvor man ikke er meget for de mange regler og den hierakiske opbygning, der kendetegner erhvervslivet."Det er jo et lidt specielt møde mellem en meget corporate kultur og noget mere skævt. Men det, tror jeg, virksomhederne bliver nødt til at kunne rumme, hvis de vil tiltrække de rigtige kompetencer."