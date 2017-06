Direktør i fiberselskabet Eniig: Derfor åbner vi nu vores fibernet for andre leverandører

Søren Lindgaard er direktør i Eniig Fiber.

Interview: Fiberselskabet Eniig med 100.000 kunder åbner som det første danske fiberselskab sit netværk for andre leverandører. Her forklarer direktør Søren Lindgaard, hvorfor det giver god mening for Eniig, og hvordan det skal fungere i praksis.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser Mange virksomheder er bagud med EU-persondataforordningen - det kan blive dyrt Bliv klar til EU's persondataforordning (GDPR) inden den træder i kraft 25. maj 2018 | Læs mere

"Hos os er det jo på kommercielle vilkår, det vil foregå, og det betyder, at vi går ind i en forhandling med de indholdsleverandører, som ønsker at komme på fibernettet."

"Pointen er, at vi bliver nødt til at bygge bro sådan, at det er interessant for indholdsleverandørerne at tilbyde deres produkter på en fiber, samtidig med, at vi selvfølgelig skal have en forrentning af vores investering i fibernettet."

"Vi har en penetration på 40 procent, og det betyder, at vi er ude ved mange husstande med fibernet, som ikke anvender det i dag. Årsagen er jo typisk, at de har en indholdsleverandør, som de er glade for."



"Så vi har igennem længere tid rullet mere og mere fiber ud, hvorved vi er blevet attraktive for dem. Nu er vi nået til det tidspunkt, hvor vi gerne vil åbne vores net."

"Vi vil gerne give kunderne valgfrihed, og jo mere vores fibernet bliver brugt, desto bedre er det for os."

Det er ønsket om at give kunderne valgfrihed og om at få endnu flere i dækningsområdet til at anvende fiber, der driver fiberselskabets Eniigs beslutning om at åbne sit netværk op for andre leverandører.Det fortæller direktør i Eniig Fiber, Søren Lindgaard, til Computerworld.Vi skrev tidligere onsdag om den opsigtsvækkende beslutning hos Eniig:Eniig har i dag 100.000 kunder i Midt- og Nordjylland, og selvom det er mange, så er det fortsat under halvdelen af alle de adresser, der har adgang til fiber hos Eniig, der er koblet på.Derfor giver det også god mening at åbne op for, at andre leverandører også kan levere indhold via Eniigs fiber.Det mener Søren Lindgaard, direktør i Eniig Fiber, der her samtidig fortæller, hvordan prisen for at leje sig ind på Eniigs fiber vil blive styret."Hos os er det jo på kommercielle vilkår, det vil foregå, og det betyder, at vi går ind i en forhandling med de indholdsleverandører, som ønsker at komme på fibernettet," siger han til Computerworld.Eniig meldte beslutningen ud onsdag morgen og oplyste samtidig, at det kræver en omfattende investering at etablere en platform, der gør det muligt for flere indholdsleverandører at komme på Eniigs fibernet."Samtidig vil vi også snakke med fibernetselskaberne, der ønsker at bruge denne platform, så vi får koblet de to ting sammen," forklarer Søren Lindgaard."Vi er meget forskellige som fiberselskaber i forhold til, hvordan vi har lavet investeringerne, og hvor meget vi har rullet ud.""Pointen er, at vi bliver nødt til at bygge bro sådan, at det er interessant for indholdsleverandørerne at tilbyde deres produkter på en fiber, samtidig med, at vi selvfølgelig skal have en forrentning af vores investering i fibernettet.""Det dilemma håndterer vi på kommercielle vilkår, hvor forhandlingen i princippet går hele vejen ned igennem værdikæden," forklarer Søren Lindgaard fra Eniig til Computerworld."I vores tilfælde er det sådan, at vi gerne vil have kunder på fibernettet. Vi har en masse adresser, som vi er ude ved, men som vi ikke har som kunder i dag, fordi de har præferencer for noget indhold, som vi ikke leverer.""Det er helt fair, men min interesse er bare, at de får glæderne ved at anvende fiberinfrastruktur.""Der er mange former for indhold. Tv-pakker er i dag nok den væsentligste type indhold, men dybest set er det jo alle former for indhold.""Der er også et hav af streamingtjenester og cloudtjenester, for eksempel hvor man ønsker at lægge data og billeder op i et cloud-drive. Så det er sådan set det hele. Det grundlæggende for kunderne er, at de skal være på internettet."Søren Lindgaard beskriver, hvordan et typisk kundesetup vil kunne se ud, når Eniig åbner sin fiber for andre leverandører."Du vil være kunde hos indholdsleverandøren. Hvis man kunne forestille sig, at en service provider var interesseret i at bruge vores fibernet, vil du være kunde hos service provideren og købe tv, musik og andre tjenester som så bliver leveret via fibernettet.""Og du kan i princippet også være kunde hos andre typer indholdsleverandører, såsom Netflix. Men service provideren vil så kunne sige til dig, at du kan få en fiberforbindelse som platform.""Du vil selvfølgelig også kunne købe fiberforbindelse hos Eniig og så selv købe ydelser hos OTT-tjenester som Netflix, TV2 Play, DR TV eller andre," forklarer Søren Lindgaard.Direktøren forklarer samtidig, hvorfor tiden nu er inde til, at Eniig vil åbne sit fibernet for andre leverandører:"Det har været tydeligt, at indholdsleverandørerne ikke ønsker at bruge vores fibernet, så længe vi ikke er udrullet i et større område og dækker det med fiber.""Vores attraktivitet hos indholdsleverandørerne har ikke været super interessant. De har brug for noget volumen og dækning, når de skal køre deres kampagner.""Så vi har igennem længere tid rullet mere og mere fiber ud, hvorved vi er blevet attraktive for dem. Nu er vi nået til det tidspunkt, hvor vi gerne vil åbne vores net.""Vi har en penetration på 40 procent, og det betyder, at vi er ude ved mange husstande med fibernet, som ikke anvender det i dag. Årsagen er jo typisk, at de har en indholdsleverandør, som de er glade for.""Det, synes jeg, er helt fair, og det valg respekterer vi selvfølgelig. Men vi ønsker stadigvæk, at de kan anvende markedets bedste bredbåndteknologi, nemlig fiber.""Vi vil gerne give kunderne valgfrihed, og jo mere vores fibernet bliver brugt, desto bedre er det for os," siger Søren Lindgaard til Computerworld.Eniig er resultatet af en sammensmeltning af EnergiMidt, HEF og Energinord. Det er med 383.000 andelshavere landets tredjestørste energikoncern.Eniig-koncernen har 1040 ansatte, der arbejder med el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.