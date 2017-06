Nets opruster i kampen mod MobilePay, men gider danskerne overhovedet mobilbetalinger?

Foto: Nets

Mobilbetalinger mangler stadigvæk at få deres store gennembrud, men alligevel tager betalingskrigen mellem Nets og Mobilepay til i styrke. "Vores forventninger er relativt afdæmpede," lyder det dog fra Nets.

"Du må gerne kalde os konservative, men vi har relativt afdæmpede forventninger."

Man fornemmede spændingen i luften udenfor Føtex i Frederiksberg Centeret, da TV 2's finanskommentator, Ole Krohn, på direkte tv skulle afprøve Nets nye store satsning, det mobile Dankort, som den første.Det skete ved en presseevent onsdag, hvor Nets præsenterede version 1.0 af den nye Dankort-app, der er en direkte konkurrent til Danske Banks MobilePay-løsning.Siden april har Nets Dankort-app kunne downloades i en beta-udgave, men nu har Nets hevet den nye satsning ud af beta-testen, og der vil således være få gyldige undskyldninger for et koks for rullende kameraer.Derfor må vi antage, at det også var med en god portion lettelse, at de fremmødte repræsentanter fra Nets og Dansk Supermarked kunne konstatere, at TV 2-journalistens køb af et stykke Daim-chokolade foregik helt gnidningsfrit.Nets havde blandt andet hidkaldt pressen for præsentere en række nye funktioner i appen.I den nye version af appen bliver det blandt andet muligt at foretage Dankort-betalinger direkte fra låsskærmen på en iPhone ligesom, at det også bliver muligt at godkende betalinger via Apples fingeraftrykssensor, Touch ID.Nets' konkurrent Mobilepay lancerede allerede tidligere på året betalinger via låsskærm. Det skete i samarbejde med den norsk-ejede detailkæde Kiwi, men kort tid efter meddelte kæden, at den lukker samtlige danske butikker.Nets Dankort-løsning kan til gengæld anvendes i alle Dansk Supermarkeds butikker (Netto, Bilka og Føtex, red).Indtil videre lader det endelige gennembrud for mobile betalinger i butikker vente på sig, og selv amerikanske it-giganter som Apple og Google har måtte sande, at det kræver tålmodighed at få forbrugerne til at betale med deres smartphone i stedet for et betalingskort.Eksempelvis kunne den amerikanske avis Wall Street Journal for nylig fortælle, at blot 13 procent af verdens iPhone-brugere har prøvet at anvende Apple Pay ligesom, at blot en tredjedel af alle amerikanske butikker anvender Apple Pay.Hos Nets er de derfor også tilbageholdende med at opsætte et konkret succeskriterie for den nye app."Nu har vi den brugeroplevelse, som vi gerne vil have, men i den kommende tid skal vi finpudse løsningen og samtidig sikre en større udbredelse så det kan bruges i endnu flere butikker, og når det er på plads kommer adfærdsændringen blandt danskerne," siger Jeppe Juul-Andersen, chef for Dankort hos Nets, til Computerworld.Derfor har Nets ifølge Jeppe Juul-Andersen heller ikke opstillet konkrete mål for, hvor stor en del af alle betalinger, der skal foretages på mobilen."Du må gerne kalde os konservative, men vi har relativt afdæmpede forventninger. Vi har at gøre med vaner, der er dybt indgroede i mange folk. Helt konkret tilbyder appen den fordel, at du slipper for at fiske dit Dankort frem fra pungen frem, hvis du alligevel står med din telefon i hånden. Det er en fordel. Men for mange almindelige mennesker er fordelen ikke så stor, at det får dem til at ændre vaner lige med det samme," siger han.Jeppe Juul-Andersen forventer dog, at mobilbetalinger med tiden vil åbne for en lang række nye digitale fordele.Eksempelvis tilbyder både MobilePay og Apple Pay muligheden for, at butikkerne kan tilbyde loyalitetprogrammer og rabatter, når kunderne betaler med mobilen.Det er dog ikke noget, som Nets har planer om at tilbyde.I stedet forklarer Jeppe Juel Andersen, at Nets tilbyder et SDK, som butikkerne frit kan anvende i deres egne apps.Det betyder, at eksempelvis Dansk Supermarked kan indbygge Nets betalingsløsning i virksomhedens egne apps, og her kan butikkerne frit vælge selv at tilbyde deres egne loyalitetsprogrammer.Nets Dankort-app gør brug af bluetooth-forbindelsen og ikke NFC-teknologien.Det skyldes, at Apple i iPhonen pålægger begrænsninger for tredjeparts brug af NFC-chippen.I dag er det udelukkende Apples egen betalingsløsning, Apple Pay, der kan anvende NFC-chippen til mobilbetalinger."Danskerne anvender i høj grad iPhones, og derfor bliver vi også nødt til at have en løsning, der virker med iPhone og her har vi valgt bluetooth," siger Jeppe Juul-Andersen."Vi synes faktisk, at den her løsning med bluetooth giver en super god brugeroplevelse, men vi stiller også gerne Dankortet til rådighed i Apple Pay, når det på et tidspunkt kommer til Dankort.""Det må være gisninger. Det kan jeg ikke sige noget om."Samme udmelding kommer fra Søren Nicolaisen, der er direktør BOKIS, der er et fællesskab for regionale banker."Det kan jeg ikke svare dig på, men som udgangspunktet havde det været lettere for os, hvis vi havde haft mulighed for at anvende NFC i iPhone-udgaven af vores app," siger Søren Nicolaisen, der også var tilstede ved lanceringen af det mobile dankort.Ifølge Nets vil tilgængeligheden af NFC betyde, at det også vil være muligt at foretage betalinger på betalingsterminaler i udlandet ligesom, at implementeringen af betalinger på låsskærm ligeledes havde været lettere.Både iOS og Android-udgaven af Nets officielle Dankort-app gør brug af bluetooth i stedet for NFC, men bankerne i BOKIS-fællesskabet tilbyder deres egne wallet-apps, der baserer sig på Nets mobilbetalings-løsninger.Bankernes wallet-apps tilbyder samme funktionalitet som den officielle Dankort-app, men Android-udgaven af bankernes app gør i modsætning til Nets app også brug af NFC.