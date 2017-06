Morgen-briefing: Politiet sigter Esben Warming efter KMD-hacking / Vestas har nu en af verdens vildeste computere / Digitalt indtog på apoteker-markedet

Politiet sigter Netcompany-ansat efter KMD-hacking. Vestas har nu en af verdens vildeste computere. Digitalt indtog på apoteker-markedet. Kommunerne skal betale mindre for selvbetjeningsløsning.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne torsdag morgen.Politiet sigter Netcompany-manden Esben Warming, der er blevet politianmeldt af KMD for at hacke et KMD-system 9. juni, skriver Ritzau.Sagen har fået en del opmærksomhed, da diskussionen har gået på, om ikke Esben Warming har gjort KMD en tjeneste ved at gøre opmærksom på et sikkerhedshul.Hans advokat, Morten Bjerregaard, siger til Ritzau, at han finder sigtelsen grundløs."Som advokat for den sigtede synes jeg, det er ærgerligt, at politiet vælger at sigte borgeren, blot fordi der kommer en politianmeldelse fra et større foretagende som KMD," siger advokaten til Ritzau.Læs i den forbindelse også vores artikel fra onsdag:Vestas supercomputer, Vestas1, sniger sig ind på listen over de 500 kraftigste supercomputere i verden.Her ligger Vestas1 på 440.-pladsen.På Top500-listen - som du finder her fremgår det, at Vestas-computeren er en Lenovo-maskine med 16.848 kerner, der kører med en Xeon E5-2680v4 14C-processor på 2.4GHz og en hukommelse på 41.600 GB.Du kan læse de nøjagtige specifikationer her: Vestas1 - Lenovo NeXtScale nx360M5. Ifølge listen er den for tiden kraftigste computer i verden kinesiske Sunway TaihuLight. Det digitale apotek Apopro.dk vil forsøge et indtog på det danske apotekermarked.Online-apoteket er netop åbnet med Martin Glesner som direktør. Apoteket har fået tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen og sigter efter at disrupte en brance, som Martin Glesner til Børsen betegner som ‘lidt støvet.[/url]"Som en del af lægemiddelindustrien var jeg i berøring med apotekerne og tænkte, at det må kunne gøres nemmere og bedre set fra patienternes synspunkt. Der sker alt for ofte fejlmedicineringer, og det var sådan set mit udgangspunkt, at det skal vi gøre bedre. Og jeg tror på, at vi har fundet en model, hvor vi både kan rådgive bedre, gøre det nemmere for kunderne og samtidig tjene penge," siger Martin Glesner til avisen.Kommunernes it-selskab, Kombit, sænker den pris, som kommunerne skal betale per borger for selvbetjeningsløsningen NemRefusion, der anvendes til at håndtere blandt andet indberetninger og udbetalinger til danskerne.Ifølge en pressemeddelelse sættes prisen for NemRefusion, der leveres af KMD, ned fra 4,2 kroner per borger til 1,6 kroner per borger.Prisnedsættelsen skyldes ifølge Kombit, at der ikke fremadrettet skal afsættes store beløb til videreudvikling af løsningen.