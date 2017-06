Tumult på antivirus-markedet fremkalder reaktion fra Microsoft: Derfor fungerer Windows Defender, som det gør

Det er denne type advarsler, Microsoft kommer med i Windows 10, hvis et tredjeparts AV-produkt ikke er opdateret.

Sikkerhedsfirmaet Kasperskys mange og meget direkte anklager mod Microsoft og Windows Defender får nu Microsoft til at tage til genmæle. Her forklarer Microsoft, hvorfor Windows Defender er helt afgørende for Windows-brugerne.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Kan du skaffe it-kandidater, når du ikke er Google, Microsoft eller LEGO? Vi stod pludselig i en situation, hvor det var rigtig svært at skære kandidater fra. | Læs mere

"Vi mener, at Microsoft har udnyttet sin dominerende position på markedet for operativsystemer til at skabe konkurrencemæssige fordele for egne produkter."

"Når først en kunde har installeret et aktivt og opdateret antivirus-program, vil det køre uden notifikationer eller forstyrrelser fra Windows."

"Det er derfor, at vores indsats for at gøre Windows 10 til den mest sikre version af Windows nogensinde er så vigtig, og hvorfor vi må blive ved med at være på vagt og gøre vores bedste indsats fremadrettet for at beskytte vores kunder."

"Hvis AV-software beskytter vores kunder, vil Windows Defender Antivirus ikke blande sig. Hvis en kunde tillader en antivirus-applikation at udløbe, tændes Windows Defender Antivirus automatisk, så man ikke er uden beskyttelse."

Annonce:

Kaspersky Lab-stifter og -direktør Eugene Kaspersky har af flere omgange rettet en hård kritik mod Microsoft og Windows Defender, den indbyggede sikkerhedsløsning i Windows 10."Vi mener, at Microsoft har udnyttet sin dominerende position på markedet for operativsystemer til at skabe konkurrencemæssige fordele for egne produkter," har han udtalt.Kaspersky Lab har både klaget over Microsofts fremfærd til myndighederne i Rusland, til Europa-Kommissionen og til de tyske konkurrencemyndigheder."Vi ser meget tydeligt - og er klar til at bevise det - at Microsoft bruger sin dominerende position på markedet for operativsystemer voldsomt til at promovere sin egen - underlegne - sikkerhedssoftware (Windows Defender) på bekostning af brugernes eget valg af sikkerhedsløsning," lyder begrundelsen fra Kaspersky.Nu har den megen tumult fået Microsoft til at reagere med et længere blogindlæg, hvor selskabet forsøger at tage til genmæle efter de mange anklager fra Kaspersky.Måske også fordi Microsoft er et af de it-selskaber, der tidligere har mærket, hvordan konkurrencemyndighederne kan være ganske ubarmhjertige, når det kommer til at udstede store bøder.Der er dog ikke tale om et direkte svar til Kaspersky, men snarere en forklaring på, hvorfor Microsoft bundler Windows 10 med Windows Defender.Microsoft tager i sit indlæg udgangspunkt i situationen omkring den den 12. maj, hvor over 250.000 computere verden over blev ramt af ransomwaren WannaCrypt eller WannaCry."Det er derfor, at vores indsats for at gøre Windows 10 til den mest sikre version af Windows nogensinde er så vigtig, og hvorfor vi må blive ved med at være på vagt og gøre vores bedste indsats fremadrettet for at beskytte vores kunder," lyder det fra Microsoft."Vores tilgang til sikkerhed med Windows 10 inkluderer både den end-to-end beskyttelse, vi bygger ind fra fødslen og understøttelsen af det større økosystem med ISV (independent software vendors, red) og OEM-partnere, så de kan gøre deres arbejde med at levere ekstra hardware- og software-sikkerhedsbeskyttelse og -services eller begge dele, som kunderne kan vælge."Herefter fremhæver Microsoft i indlægget baggrunden for Windows Defender og hvorfor det, ifølge Microsoft, er en god sikkerhedsløsning.Samtidig forklarer Microsoft, at selskabet respekterer kundernes valg af andre sikkerhedsløsninger. Når man nogle gange kan opleve forskellige advarsler om manglende beskyttelse, kan det skyldes, at antivirusløsningen ikke er opdateret.Det kan eksempelvis ske, når Microsoft udruller større opdateringen til styresystemet, som Creators Update fra april, hvor omkring fem procent af de antivirusløsninger, Windows-brugerne havde installeret, ikke var nået at blive kompatible med den nye Windows-version."For det lille antal applikationer, der stadig havde brug for en opdatering, byggede vi en funktion kun til AV-apps, der ville gav kunderne besked om at installere en ny version af deres AV-app lige efter opdateringen var fuldført.""Når først en kunde har installeret et aktivt og opdateret antivirus-program, vil det køre uden notifikationer eller forstyrrelser fra Windows.""Microsofts eget, gratis og indbyggede Windows Defender Antivirus kører ikke periodiske scanninger uden eksplicitte handlinger fra kunderne og giver ikke beskyttelse, før den valgte tredjeparts AV-løsning ikke længere beskytter Windows 10-enheden, fordi det er udløbet.""Hvis AV-software beskytter vores kunder, vil Windows Defender Antivirus ikke blande sig. Hvis en kunde tillader en antivirus-applikation at udløbe, tændes Windows Defender Antivirus automatisk, så man ikke er uden beskyttelse," forklarer Microsoft i sit indlæg.