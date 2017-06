Efter ny video med lækket Continuum "2.0": Er der nye Windows-telefoner på vej?

En video med en lækket version af Microsofts stadigt smarte Continuum for Phones sammen med nye anonyme kilder vækker liv i drømmen om en Surface Phone

Da Microsoft for et par uger siden udsendte sin vanlige beta-version af Windows 10 Insider, skete der en fejl.Fejlen betød, at der i stedet blev udsendt et internt best-build, som aldrig skulle være set af forbrugere og testere uden for Redmond.Nysgerrige har i de efterfølgende uger gravet i test-versionen for at finde nyheder, og her finder det italienske medie Aggiornamenti Lumia ifølge onmsft.com , hvad der af fans kaldes Continuum 2.0.Continuum er Microsofts lettere innovative system, der kan omdanne en Windows-telefon til en "næsten"-Windows 10-computer sammen med en skærm, mus og tastatur.Den nye version af Continuum udnytter Microsofts nye shell-overflade kaldet C-shell til, at apps nu - endelig - kan køre i flere vinduer på samme tid. Det var den største kritik ved første version af Continuum.Du kan se en video fra det italienske medies test af Continuum "2.0" herunder.Det italienske medie har afviklet den lækkede Continuum-software på en ældre Lumia 950-telefon, men videoen er et tydeligt bevis på, at Microsoft stadigt arbejder på mobilsoftware.Ligeledes indgik Microsoft et samarbejde med Arm-producenten Qualcomm om at få klassiske .net/win32-applikationer til at fungere på Arm-chipsæt til lette og strømbesparende bærbare computere, tablets og, ja, smartphones.Derudover melder den kendte Microsoft-blogger Poul Thurott , at flere unavngivne kilder hos Microsoft fortæller ham, at der bliver udviklet på en mobilenhed med software, som måske ikke ligner det, vi kender i dag.Dog skal du ikke forvente, at vi kommer til at se noget ny hardware foreløbig.Microsoft har brændt sig nok på mobil-enheder med sin store nedskrivning af sin mobilafdeling efter opkøbet af Nokia, så hvis Microsoft går ind i mobil-branchen igen, skal det være med det helt rigtige produkt.