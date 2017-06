Skat tvunget til at lukke motorregisteret ned efter it-problemer

Flimmer i systemet i begyndelsen af ugen tvang Skat til at lukke motorregistret ned det meste af tirsdag for at udbedre fejlen.

Til stor frustration for medarbejderne i landets synshaller var der i begyndelsen af ugen store problemer med at tilgå Skats motorregister.Det betød, at det for en stor gruppe synsfolk stort set var umuligt at få adgang til systemet og dermed udstede nummerplader til danskerne.Det bekræfter Arman Manukean fra Rødovre Bilsyn."Vi har haft problemer et par dage, fordi motorregistret var fuldstændigt nede. Det betød, at de, der skulle have foretaget omregistrering eller hente nummerplader, ikke kunne komme til det, fordi systemet var nede," siger han.Fejlen, der opstod efter en systemopdatering, var så problematisk, at det tirsdag fik Skat til at lukke systemet ned for at løse problemerne."En systemopdatering hos vores it-leverandør i weekenden gav desværre problemer med adgangen til Motorregistret. Vi valgte derfor tirsdag morgen midlertidigt at lukke for virksomheders og borgeres adgang til systemet, mens vi arbejdede på en løsning sammen med vores leverandør," forklarer Bente Kristensen, der er underdirektør i Skat til Computerworld i en e-mail.Selvom der ikke blev langet særligt mange nummerplader over disken i de danske sysnhaller tirsdag, så burde alle systemer være tilbage i topform. Det bekræfter man fra Skats side."Tirsdag aften var fejlen udbedret og der har siden været normal drift," skriver Bente Kristensen videre i e-mailen til Computerworld.Det ændrer dog ikke på, at systemfejlen og de to dages nedbrud har været til gene for synsfolkene."Det er irritererende, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Det giver i hvert fald problemer for os, når systemet er nede," siger Arman Manukean, der dog bekræfter, at systemet nu er oppe at køre igen og folk igen kan få deres nummerplader.