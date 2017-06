Coop dropper mulig stævning af KMD efter 'god og konstruktiv dialog'

Et halvt år efter Coop var ude med hård kritik af KMD, er kritikken forstummet.

Det er kun få måneder siden, at supermarkedskæmpen Coop i kontante vendinger kritiserede KMD, der blandt andet står for lønudbetalinger til Coop, som har omkring 40.000 medarbejdere.Men nu er kritikken forstummet, og Coop overvejer ikke længere at stævne KMD, som det ellers forlød dengang, skriver Fødevarewatch.Ifølge Coop har KMD nemlig lagt sig i selen for at løse problemerne."Lønadministrationen kører mere gnidningsfrit, efter de [KMD, red] overtog det. De har sat flere folk på at få det løst. Det er helt på deres regning. Vi betaler ikke ekstra," siger kommunikationschef i Coop, Jens Juul Nielsen, til Fødevarewatch. Han siger, at parterne har haft 'en god og konstruktiv dialog.'I februar var tonen eller anderledes.Dengang sagde koncernchef Peter Høgsted til Finans, at Coop oplevede ‘dårlige leverancer, manglende efterlevelse af aftaler, uprofessionalisme og stærkt kritisable samarbejdsforhold.'Han sagde desuden, at alle Coops it-problemer skyldtes KMD.Det kan du læse mere om her:Dengang sagde KMD-topchef Eva Berneke, at hun var overrasket over Coops kritik, og at hun ikke kunne genkende billedet.