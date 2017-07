Dansk it-virksomhed har kæmpekontrakt med Airbus: "Vi har været nødt til at indføre en meget skarp opdeling af, hvem der har adgang til hvad"

Interview: Det danske it-firma Thrane & Thrane blev i 2012 overtaget af den britiske koncern Cobham. I dag betyder en kæmpe-kontrakt med Airbus, at software-folk fylder det meste af det gamle hardware-hus, hvor sikkerhed er blevet et hovedfokus.

Staffan Iveberg, VP, R&D, Cobham Satcom.

Cobham overtog Thrane & Thrane i 2012 i en kontroversiel sag, hvor bestyrelsesformand Lars Thrane beskyldte Cobham for blot at ville lukke en konkurrent. Den samlede pris for selskabet blev 2,5 milliarder kroner

"Sikkerhed er jo en del af alle brancher nu, og det har ændret hele den måde, vi arbejder på i vores virksomhed. Der skal konstant være styr på, hvem der har adgang til hvad - både fysisk og digitalt."Staffan Iveberg leder R&D-afdelingen hos Cobham Satcom i Danmark, og de praktiske omstændigheder for hans arbejde har ændret sig betydeligt over de seneste 12 måneder.Cobham vandt sidste år en kontrakt på at levere ip-baseret kommunikation til Airbus-fly, der skal muliggøre udveksling af data mellem fly og landjord i realtid.Og den ordre har tvunget hele huset til at hæve sikkerhedsniveauet betragteligt."Luftfartsindustrien tager sikkerhed meget alvorligt, og Airbus har leveret et hav af trussels-scenarier, som vi løbende tester, mens vi udvikler vores produkt. De kommer også og kontrollerer os rent fysisk, så det er en ny måde at arbejde på," siger Staffan Iveberg til Computerworld.Cobham skal levere IP til både cockpit og passager-kabiner i samme fly, og det stiller strenge sikkerhedskrav til segregering.Skåret ind til benet skal det være fuldstændig umuligt for en ondsindet passager at hacke cockpittet fra sin bærbare computer.Derfor skal Staffan Iveberg også kunne dokumentere overfor Airbus, at der ikke bliver pillet ved produktet eller lagt sårbarheder ind, inden det leveres."Vi har været nødt til at indføre en meget skarp opdeling af, hvem der har adgang til hvad. Både fysisk i bygningen, men også helt nede på kode-niveau. Vores udviklere har kun adgang til lige præcis den del af softwaren, de selv sidder og arbejder på," fortæller Staffan Iveberg til Computerworld, der kategorisk bliver nægtet adgang til udviklings-afdelingen.Engelske Cobham overtog i 2012 den danske it-gigant Thrane & Thrane på kontroversiel vis, og virksomheden ligger i de samme bygninger, hvor der stadig arbejder en del af de samme folk.Men den nye Airbus-ordre har ændret fokus, og selvom Thrane & Thrane var mest kendt for hardware-delen af satellitkommunikation, fokuserer den nye ejer lige nu mest på software.Det konkrete produkt, Cobham leverer til Airbus, består af en antenne, et modem og software til formålet.Det største arbejde ligger i software-delen, og da ordren er omkring 200 millioner dollar værd, fylder den meget i virksomhedens strategi."Vi har hyret 50 nye folk i løbet af det seneste år, og de bliver ved med at komme. Størstedelen er software-ingeniører, og selvom dette her er et traditionsrigt hardware-hus, så sidder her faktisk flere software-folk nu," siger Staffan Iveberg.