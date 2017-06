Købskontrakt afslører: Fredericia Kommune risikerer stadig at Google trækker sig fra kæmpekøb af datagrund

Det er denne grund ved Fredericia som Google har opkøbt.

Googles køb af datacenter-grund i Fredericia er endnu ikke sikker.

Annonce:



Annonce:

Frem til 17. august i år har Google ret til at sælge virksomhedens datacenter-grund ved Fredericia tilbage til Fredericia Kommune.Det fremgår af købskontrakten for grunden, som Computerworld har fået aktindsigt i.Købskontrakten er gældende fra 17. december 2015, hvor den blev underskrevet af Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard, og kommunaldirektør Michael Holst.Ifølge købskontrakten har Google med et varsel på to uger ret til at tilbagesælge grunden til Fredericia Kommune for 95 procent af købssummen inden for en periode på 10 måneder efter underskrivelsen af kontrakten, mens Google i en periode på 10 - 18 måneder efter købet har ret til at tilbagesælge grunden for 90 procent af købssummen.Tidligere på måneden kom det frem, at Google havde købt den 73,2 hektar store grund af Fredericia Kommune for 65,9 millioner kroner.Computerworld har desuden fået afslag fra Fredericia Kommune på aktindsigt i en række yderligere dokumenter med henvisning til Danmarks "udenrigsøkonomiske interesser".I afslaget skriver kommunen:"Der er tale om oplysninger, som - hvis de bliver offentliggjort - vil kunne afholde potentielle udenlandske investorer fra at indgå samarbejde med Invest in Denmark, herunder også Fredericia Kommune om placering af investeringer i Danmark."Computerworld har spurgt Fredericia Kommune om det skal fortolkes sådan, at Google har truet med at trække sig fra projektet, hvis detaljer om handlen kommer til offentlighedens kendskab.Pia Becker Andersen, der er pressechef i Fredericia Kommune, oplyser dog til Computerworld, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke ønsker at kommentere yderligere på sagen.Computerworld har desuden været i kontakt med Niels Vahman Bang, der som direktør for det Google-kontrollerede selskab Dapsi International har underskrevet købskontrakten.Han har dog ingen kommentar til sagen.Samme melding lyder fra Peer Meisner, der er partner hos advokatfirmaet Plesner og som har repræsenteret Dapsi International og dermed Google i sagen.Computerworld har tidligere beskrevet, at grunden er købt uden byggepligt, hvilket betyder, at Google i princippet kan lade grunden stå uberørt i årevis.Fredericia Kommune oplyste i den forbindelse til Computerworld, at byggegrunde i kommunen normalt sælges med byggepligt.Google har tidligere oplyst til Dagbladet Information , at virksomheden ikke har aktuelle planer om at opføre et datacenter på grunden, men at selskabet ønsker at sikre sig mulighed for i fremtiden at etablere flere datacentre i Europa.