WannaCry hærger stadig: Honda lukker fabrik efter ny ransomware-infektion

Bilproducenten Honda blev mandag tvunget til at stoppe produktionen på en af sine fabrikker i et døgn. Fabrikkens netværk var inficeret med WannaCry-ransomware.

Annonce:



Annonce:

En måned og flere ekstraordinære Windows-opdateringer efter spredningen af WannaCry i maj måned, hærger den smitsomme ransomware stadigvæk.



Ifølge Reuters var bilproducenten Honda mandag nødt til at lukke en af sine fabrikker, fordi netværket var ramt af den kontroversioelle ransomware-orm, der ved hjælp af lækkede NSA-værktøjer har spredt sig til computere i mere end 150 lande.



Fabrikken i den japanske by Sayama nord for Tokyo producerer omkring 1000 biler i døgnet, men arbejdet blev altså standset, da Honda opdagede WannaCry på sine netværk i blandt andet Japan, Kina, Nordamerika og Europa.



Sikkerhedsopdateringer på dagsordenen

Det globale ransomware-angreb har for alvor sat vigtigheden af opdateret software på dagsordenen, og Microsoft har siden helt ekstraordinært udsendt en sikkerhedsopdatering til for længst forældede systemer som Windows XP.



Det kan du læse mere om her: Microsoft vender på en tallerken: Nu modtager Windows XP igen sikkerhedsopdateringer



WannaCry gør brug af de NSA-værktøjer som gruppen Shadow Brokers har lækket på internettet, og ikke-statslige aktørers brug af efterretningstjenesters cyber-våben har skabt fornyet fokus på, hvor mange virksomheder og organisationer, der bruger usikre systemer.



Den nye WannaCry-inficering hos Honda tyder dog på, at bil-giganten stadigvæk ikke har installeret den patch fra marts, der beskytter mod WannaCry.



Læs også: Enige efterretningstjenester: Nordkorea står bag WannaCry-angrebet