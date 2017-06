Tre måneder efter KMD lagde 100 millioner kroner på bordet er kommunernes kritik helt forstummet: "KMD har eksekveret fuldstændig"

Efter KMD og kommunerne indgik forlig i marts har samarbejdet mellem de to parter ændret sig. Nu leverer KMD til tiden og kommunerne forholdet sig helt i ro.

Tre måneder efter KMD stak Kombit 100 millioner kroner og et løfte om forbedringer er al kritik forstummet. "KMD har eksekveret fuldstændigt efter den plan, og støttesystemerne bliver ifølge planen færdige i slutningen af året," lyder det fra Kombit.

Du kan læse mere om forliget her: KMD betaler 100 millioner kroner i bod til Kombit i stort forlig efter måneders voldsom kritik "Når man indgår et forlig, så trækker man i arbejdstøjet og finder en løsning, og det har vi gjort. KMD har eksekveret fuldstændigt efter den plan, og støttesystemerne bliver ifølge planen færdige i slutningen af året."

"Det er ikke sådan, at vi har blacklistet KMD på nogen som helst måde. Overhovedet ikke." Henrik Kirkeskov, chefkonsulent i Kombit.

"Det kan vi slet ikke udtale os om. Der er ikke to sager, der er ens. Det er forskelligt, hvad der ligger til grund for, at de stævner og hvad der lå til grund for, at der var en uenighed mellem KMD og Kombit," siger Henrik Kirkeskov.

Så du vil ikke give nogle råd videre til andre virksomheder?

"Jeg tror, at man skal passe på med at give andre gode råd. Som jeg sagde før, så er der ikke to situationer, der ligner hinanden. Der vil altid være forskellige elementer, som gør, at der er en konflikt mellem den ene virksomhed og KMD og den anden virksomhed og KMD. Det tror jeg, man skal være meget varsom med at spille klog på."

Tiden læger alle sår. Og det har i forholdet mellem kommunerne og KMD hjulpet betydeligt med et økonomisk plaster på såret til en værdi af 100 millioner kroner.I begyndelsen af året fyrede kommunerne retoriske bredsider af mod KMD og truede med at ville udelukke it-giganten fra kommende udbud.Tre måneder senere er al kritik forstummet.Siden forliget blev indgået i marts har samarbejdet fået en helt ny karakter, forklarer Henrik Kirkeskov, der er chefkonsulent i Kombit.Det ser dermed ud til, at det i den grad virkede, da kommunerne og Kombit i fællesskab satte hårdt mod hårdt mod KMD.Efter forsinkelser på en række systemer, som KMD skulle levere, kaldte KL-formand Martin Damm (V) situationen for "grotesk" og truede med at udelukke KMD fra fremtidige udbud.Få måneder senere imødekom KMD så kommunerne.Paarterne indgik i marts et forlig, der blandt andet indbefattede en økonomisk håndsrækning til kommunerne på 100 millioner kroner fra KMD, der årligt omsætter for knap tre milliarder kroner til landets kommuner.På trods af de hårdslående argumenter fra kommunerne i årets første måned, så afviser man nu hos Kombit, at det er truslerne om at blive udelukket i kommende udbud, der har fået KMD til at makke ret.