Dansk it-startup solgt for markant millionbeløb'

Den lille danske it-startup Opbeat med 11 ansatte er blevet solgt til et amerikansk selskab for et ‘markant millionbeløb.'

Det danske it-selskab Opbeat med 11 medarbejder er blevet solgt til det amerikanske selskab Elastic.Prisen holder parterne hemmelig, men ifølge Børsen er der tale om et ‘markant millionbeløb.'Med salget scorer stifterne af selskabet, Rasmus Makwarth og Ron Cohen, en pæn sum penge."Det drypper ned på os, men også på vores ansatte, der har været en del af aktieoptionsprogrammet, hvilket også er fantastisk. Men det er klart, at Ron og jeg vil være i en dejlig position fremadrettet," siger Rasmus Makwarth til Børsen.Computerworld besøgte Opbeat et par år efter grundlæggelsen, nemlig i 2013.Det lille selskab står bag en løsning, som programmører kan anvende til at identificere bugs og fejl i koden, så de kan bruge ‘tid på at udvikle - og ikke vedligeholde,' som visionen lød.I alt er der over årene blevet investeret mere end 30 millioner kroner i selskabet fra forskellige venturefonde og investorer.Allerede kort tid efter grundlæggelsen havde selskabet landet de første 15 millioner kroner fra prominente investorer som Andrew McCollum, medstifter af Facebook, og Mike Krieger, medstifter af Instagram.Første investor var danskeren Thomas Madsen-Mygdal."Han er måske den dygtigste investor, som man kan få sig i Danmark, så det var noget vi gik meget målrettet efter. Han har prøvet det før, og er super god til at hjælpe entreprenører med at fokusere på de rigtige ting på de rigtige tidspunkter," sagde Rasmus Makwarth dengang til Computerworld.