Test af OnePlus 5: Stadig vanvittig meget telefon for pengene

OnePlus 5 er stadig en af de bedste smartphones til prisen - også selvom prisen ikke længere er helt lige så god.

Telefonen er lynhurtig, og da OnePlus næsten ikke har pillet ved Android, plejer OnePlus også at være relativt hurtigt ude med opdateringer til systemet.

Telefonen er stadig en af de bedste telefoner på markedet til sin pris, men bliver udfordret af blandt andet Huawei, der sælger sine gode P10 og Honor-telefoner i samme prisklasse. Foto: Morten Sahl Madsen

Kameraets HDR-funktion fungerer godt og vil sikre dig flotte fotos.

Portræt-funktionen kan enten give et godt, men stadigt kunstigt udseende resultat eller fejle fuldstændig. Tjek artifakten i højre side ved Adam Fribo's skulder.

Dette billede er taget fra en bænk med OnePlus 5's almindelige kamera...

... og dette fra samme position med zoom-kameraet. Der er klart situationer, hvor det ekstra kamera vil blive brugbart, men da zoom-kameraet har en lavere blænde, bliver det hurtigt mere grynet end hovedkameraet.

OnePlus 5 Plus: En af de absolut hurtigste smartphones på markedet

Stadig god "value for money"

AMOLED-skærmen er kontrastfyldt og farverig

Minijack-stik

Gode materialer Minus: Prisforskellen mellem en OnePlus 5 og toptelefonerne bliver mindre og mindre.

Kameraet er stadig ikke så godt som kameraerne i Samsungs, HTC eller LG's telefoner. Karakter:

OnePlus overraskede for tre år siden som fuldstændig ukendt mobil-producent med et godt knaldgodt tilbud.Selskabets første smartphone, OnePlus One, kostede 2.400 kroner, men indeholdt tilsvarende hardware som de nyeste toptelefoner, der dengang kostede omkring 5.000 kroner.Det var mildest talt "value for money," og til trods for et tåbeligt kø-system, hvis eneste formål var at skabe omtale, var OnePlus One en af 2014's bedste smartphones.OnePlus One blev til OnePlus 2 og OnePlus X, OnePlus 3, OnePlus 3T og nu tre år senere er OnePlus så klar med sin sjette telefon kaldet OnePlus 5.I takt med at versionstallet på OnePlus-telefon er steget, er prisen også, og hvad der i 2014 var et åbenlyst godt tilbud, er i dag ikke helt så overbevisende. OnePlus 5 koster mellem 3.700 og 4.200 kroner.Ligesom tidligere OnePlus-telefoner er OnePlus 5 et kvalitets-fix til de mest krafthungrende.Hold godt fast, for OnePlus 5 byder på en Snapdragon 835 - Qualcomms nyeste og kraftigeste chipsæt - og mellem 6 og 8 GB RAM, et 3.300 mAh batteri, en 5,5 tommer stor AMOLED-skærm i FHD-opløsning, dobbelt SIM, 64 eller 128 GB lagerplads, Bluetooth 5.0, dobbeltkamera og lynopladning. Pyha...Alt sammen til en pris på enten 3.799 kroner for 64 GB/6 GB RAM eller 4.299 kroner for 128 GB / 6 GB RAM.Det skulle være den hurtigste smartphone på markedet i dag, siger OnePlus selv, men eftersom OnePlus angiveligt er taget i - igen - at snyde med benchmark-scorer, vil vi ikke til at fremvise den slags.Vi kommer dog ikke uden om, at en Snapdragon 835 og et Android-system, der næsten ikke er tilført ekstra software, betyder, at telefonen er lynende hurtig.Sammen med de 6/8 GB RAM åbner og lukker apps på ingen tid, men omvendt nåede vi aldrig i nærheden af at nærme os maks-hukommelse, uanset hvor mange spil eller apps, vi havde gang i.Køb ikke den dyre OnePlus for den ekstra mængde hukommelse, men i stedet for mere lagerplads, for der er desværre ikke plads til et microSD-kort.Kort sagt: OnePlus 5 vil give dig samme eller måske bedre ydeevne end det, du finder i Samsung Galaxy S8, LG G6 og HTC U 11, som alle benytter sig af lignende eller samme processor, men til en lavere pris.Billeder af telefonen blev lækket før lanceringen, og mange hånede OnePlus for, at OP5 ligner en iPhone 7 Plus.Særligt placeringen af telefonens dobbelte kamera minder om en iPhone 7 Plus.Dog vil vi sige, at når du har telefonen i hånden, minder den meget mindre om en iPhone.Den har blødere former, men skarpere kanter, og som helhed er telefonen yderst godt samlet.Skærmen er en 5,5 tommer stor AMOLED-skærm med en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels.I forhold til konkurrenter som LG, HTC og Samsung er det en lav opløsning, men billedet er både skarpt og AMOLED-teknologien betyder, at sorte farver er kulsorte. Med mindre du har planer om at bruge telefonen til virtual Reality, vil du aldrig opleve, at opløsningen ikke er høj nok.Men den er kedelig.I forhold til de andre producenter som Samsung eller LG, hvor skærmen nu fylder næsten hele fronten af telefonen, eller HTC, der omfavner nye glas-materialer, har OnePlus en almindelig firkantet skærm med relativt tykke kanter i top og bund. Det ser gammeldags ud anno 2017.Den relativt lave opløsning på skærmen har dog den fordel, at det er med til at få batteriet i telefonen til at holde til en hel dags brug, selvom batteriet er mindre end i OnePlus 3T.Jeg har i testperioden ramt mellem 25 og 40 procent resterende batteri om aftenen, og telefonen lyn-oplades til 70 procent på en halv time. Det er ganske fortræffeligt.Den nye trend i mobilverdenen er det dobbelte kamera.LG G6 har to, hvor den ene er en vidvinkel til bedre landskabs- og gruppebilleder, Apple har to på sin iPhone 7 Plus, hvor den ene er en lille telelinse, og Huawei har længe haft to på sine telefoner, hvor det ene kamera fungerer som monokrom-kamera, og hvor data fra begge kameraer blandes sammen til et mere farvekorrekt foto.OnePlus blander Huaweis og Apples løsning. Med to kameraer på henholdsvis 16 og 20 megapixel, blandes data fra begge til et foto, og du kan i appen vælge selv at styre alt fra ISO, lukkehastighed og fokus.20-megapixelkameraet kan du bruge til at zoome en smule ind på dine motiver, og det fungerer ganske godt. Kameraet kan også lave en falsk "bokeh"-effekt med sløret baggrund til portrætter, og det fungerer lige så dårligt som på en iPhone 7 Plus og Huawei P10.Men OnePlus markedsfører telefonens kamera som det bærende element, og det lever den ikke op til.Fotos er flotte og absolut værd at vise frem, men grundet en manglende optisk billedestabilisering bliver fotos selv skudt i masser af lys ofte en smule slørede, når du zoomer en smule ind, og skyder du fotos i de sene aftentimer, bliver billederne ofte ganske grynede.Det når bare ikke op på niveau med Samsungs, LG's, Sonys og HTC's topmodeller, som telefonen konkurrerer med.Til sidst vil vi nævne, at vi ikke oplevede store problemer med dækning på telefonen (3's netværk), ligesom opkaldskvalitet på begge sider var ganske god. Telefonen er desuden ikke vandtæt.Snyd med benchmark eller ej, så er telefonen i sin prisklasse ualmindelig hurtig, men problemet er, at det er andre også begyndt at være. Huaweis P10 og kommende Honor 9 er begge udstyret med matchende hardware, men bedre kameraer, og så er OnePlus 5 pludselig ikke helt så unik og imponerende.Dertil kommer, at OnePlus 5's design ikke har udviklet sig det store siden OnePlus 3 og 3T-modellerne. OnePlus undskylder det med, at de ikke har adgang til eksotiske materialer eller skærme, der går helt ud til kanten, og det er prisen for at være et mindre selskab.Det hele ændrer dog ikke på, at OnePlus 5 stadig er en umådelig god telefon til pengene.Ydeevnen og den stadigt høje "value for money," lynhurtige brugeroplevelse og udmærkede kamera betyder, at det er en glimrende telefon til de fleste, hvis man leder efter en telefon med en stor skærm, og ikke ønsker at betale for en Samsung Galaxy S8.