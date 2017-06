Morgen-briefing: Nye vilkår for ejere af .dk-domæner på vej / USA fjerner særlige Y2K-forholdsregler - 17 år efter / It-sikkerhedschef: Ny svindelbølge på vej / Dansk datalogistuderende finder sikkerhedshuller

Nye vilkår for ejere af .dk-domæner på vej. USA fjerner særlige Y2K-forholdsregler - 17 år efter. It-sikkerhedschef: Ny svindelbølge på vej. Dansk datalogistuderende finder sikkerhedshuller. Dansk producent af spionudstyr ramt af modvind.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne fredag morgen.DK-Hostmaster er på vej med en gennemgribende modernisering af vilkårene for danskere, der ejer et .dk-domæne.I første omgang indbyder organisationen til en høring, hvor alle får mulighed for at give deres mening til kende om det første udkast til de nye vilkår, hvor der ifølge DK-Hostmaster især er lagt vægt på transparens.750.000 danskere ejer et .dk-domæne.Du finder udkastet til de nye vilkår her: Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn. Den amerikanske regering ophæver omsider en række forholdsregler, som blev indført for at undgå it-problemer ved årtusindskiftet - de såkaldte Y2K-bugs.Det sker som led i en massiv oprydning i unødvendigt papirarbejde, som myndighederne er underlagt, som igen er led i præsident Donald Trump valgløfte om at ‘deregulere' det offentlige system.Selv om det er 17 år siden skal amerikanske myndigheder fortsat løbende dokumentere, at de er klar til at håndtere konsekvenser af Y2K-bugen."Nu fjerner vi ting, som alle er enige om er spild af tid. Vi rydder ud i skabene," lyder det fra en talsmand for Det Hvide Hus, skriver Bloomberg. Sommeren står for døren, og med sommerferien er højsæson for udsendelse af falske fakturaer og forsøg på såkaldt CEO-fraud, hvor svindlere forsøger at narre økonomifolk til at udbetale penge ved at udgive sig for at være en højtplaceret medarbejder."De it-kriminelle udnytter et vindue, hvor kontrol og opmærksomhed slækkes," siger it-sikkerhedschef i Danske Bank, Poul Otto Schousboe, til Børsen. Du kan læse mere om CEO-fraud her:Anders Dalskov, der studerer datalogi på Aarhus Universitet, har ifølge universitetet funder fire alvorlige sikkerhedshuller i onlinetjenesten SpiderOak One.Tjenesten er blandt andet blevet rosende omtalt af whistleblower Edward Snowden som mere sikker end Dropbox og iCloud.Opdagelsen var led i Anders Dalskovs speciale fra universitetet."Vi fandt i alt fire forskellige sikkerhedshuller ved SpiderOak ONE, som vi selv ville betegne som ret bekymrende: To forskellige måder hvorpå serveren kunne anskaffe sig brugerens password og dermed fuld adgang til hans filer og yderligere to sikkerhedshuller, der på anden vis svækker sikkerheden af brugerens filer. Vi tog kontakt til folkene bag SpiderOak omkring vores fund, og efterfølgende har de opdateret deres software," lyder det fra Anders Dalskov i en udsendt pressemeddelelse.Randers-firmaet Spectronic er kommet i økonomisk modvind efter selskabet i 2016 blev lagt sammen med andre selskbaer i koncernen Domo Tactical Communication, skriver Finans. Et overskud på 2,5 millioner kroner i 2015 er nu forvandlet til et underskud på 21,4 milioner kroner for det lille selskab, der skyldes et ‘væsentligt fald' i omsætningen.Du kan læse mere om Spectronic her: