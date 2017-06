Nye roaming-regler presser danske teleselskaber: Nu vil to selskaber have dispensation - ellers bliver det for dyrt

Plenti og et andet dansk teleselskab har bedt om dispensation fra de nye EU-regler på roaming-området.

Annonce:



Annonce:

To danske teleselskaber ansøgt om at få dispensation fra de nye roaming-regler fra EU, fordi de mener, at de rammer netop deres forretning ekstra hårdt.Det drejer sig om teleselskabet Plenti og et andet dansk teleselskabet, skriver ITWatch Torsdag den 15. juni satte EU med nye regler en stopper for de omstridte roamingafgifter, der tidligere har betydet store regninger til de danske mobilbrugere, når de anvendte mobilen i udlandet.Med de nye roaming-regler kan man tale, sende sms'er og bruge data i et andet EU-land uden ekstra omkostninger end den pris, man allerede har betalt for sit mobilabonnement.Det betyder dog også ekstra udgifter for teleselskaberne, og flere danske teleselskaber har derfor også hævet priserne for de billigste abonnementer, typisk med 10-20 kroner.Samtidig er det også forskelligt fra selskab til selskab, hvordan de nye roaming-vilkår helt præcis er - eksempelvis hvor meget data man må bruge i udlandet.Det er Energistyrelsen, der oplyser til ITWatch, at man behandler to ansøgninger om dispensation fra roaming-reglerne.Samtidig fortæller styrelsen, at man holder øje med, om selskabernes produkter og vilkår er i overensstemmelse med de nye roaming-regler i EU.