Nu sker det: Alle danske fiberselskaber er klar til at åbne deres net for andre leverandører

Efter at både Eniig og SE har meldt ud, at selskaberne åbner deres fibernetværk op for andre leverandører i 2018, melder samtlige fiberselskaber sig nu klar til at gøre det samme.

De to fiberselskaber Eniig og SE - der hver har omkring 100.000 danske fiberkunder - har meldt ud, at de i 2018 vil åbne deres fibernetværk op for, at andre selskaber kan levere indhold over netværket.Det er en afgørende beslutning, der længe har været efterspurgt fra ikke mindst politisk side, fordi det kan øge konkurrencen og kundernes valgfrihed samt sikre, at fiberudrulingen får endnu mere fart på.Og det bliver ikke kun Eniig og SE, der åbner deres netværk.Det meddeler Dansk Energi, der repræsenterer de danske energiselskaber."Det nye skridt er nu en fælles brancheholdning om, at selskaberne åbner deres fibernet for ny forretning med andre indholdsleverandører, efterhånden som selskaberne bliver klar til det," lyder det i en ny udmelding fra Dansk Energi Dansk Energi fremhæver, at fibernettet i Danmark nu har en en halv million tilsluttede husstande og virksomheder."Den udvikling har de forbrugerejede energiselskaber i de kommende år til hensigt at fortsætte ved at investere i udbredelsen af digital infrastruktur til gavn for borgere og virksomheder i både byerne og i landdistrikterne.""Samtidig har energisektoren sat gang i en proces, hvor forskellige scenarier for fibernettets fremtid indgår i planlægningen, hvilket blandt andet omfatter målet om åbne fibernet på kommercielle vilkår."Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi, beskriver selve tidshorisonten for åbningen af de forskellige fibernetværk:"Energiselskaberne arbejder samlet hen imod en åbning af deres fibernet med forretning som omdrejningspunkt. Nogle hurtigere end andre. Når et fibernet åbnes for nye indholdsleverandører, er det meget vigtigt, at kunderne får en optimal service og en rigtig god oplevelse.""Derfor vil fibernettet blive åbnet på kommercielle vilkår for nye indholdsleverandører, når de forskellige fiberselskaber teknisk og organisatorisk er klar til det," siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.Samtidig skriver Dansk Energi, at det er vigtigt, at det kommende teleforlig skaber stabile og forudsigelige rammer, og dte det blandt andet er afgørende, at man politisk side værner om markedskræfterne, hvilket også gælder i forhold til debatten om åbne net."Vilkårene for adgang til energiselskabernes fibernet er et kommercielt anliggende, som aftales mellem fiberselskabet og indholdsleverandøren," skriver Dansk Energi.