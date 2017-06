Systematic-direktør: Tre problematiske it-projekter bør udelukke it-leverandører fra yderligere udbud

Tre røde anmærkninger bør uden videre sende it-selskaber i skammekrogen, hvor de bliver udelukket fra at kunne byde på offentlige it-projekter, mener Systematic-direktør, Michael Holm.

Tre røde anmærkninger og du er ude.Sådan bør reglen være for it-leverandører til det offentlige, hvor leverandører med tre ‘røde projekter' bør udelukkes fra at byde på flere offentlige it-udbud i en periode.Sådan lyder det fra Systematics direktør, Michael Holm, som mener, at staten bør stille større krav til it-leverandørerne."Ligesom i skolen eller gymnasiet, hvor man må gå et år om, hvis man får -3 eller 00, mener jeg, at it-selskaber ikke skal kunne byde på nye udbud, hvis de har tre røde projekter. Så kan man sige "Fiks nu de tre ting, som I kæmper med først". Når det er gjort, kan selskaberne byde igen, men så længe man har tre røde projekter, kan man ikke få et fjerde eller femte projekt, som også går i rødt. Det er at smide gode penge efter dårlige," siger Michael Holm til ITWatch Han mener, at et af problemerne ligger i, at det ofte er prisen, der bliver den udslagsgivende faktor.Det betyder ifølge ham, at beslutningerne bliver taget af økonomiafdelingen og ikke af den afdeling, der skal køre projektet.