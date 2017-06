IT-Branchen: Systematic-direktørs ide om røde kort til it-virksomheder har ingen gang på jord

At det netop kun er it-virksomhederne, der skal have udstukket de røde kort, giver en helt skæv situation, mener man hos it-branchen.Det er nemlig ifølge Birgitte Hass ikke rimeligt, at det kun er virksomhederne, der skal have et rap over nallerne, når samarbejdet med det offentlige kuldsejler."Hvis vi går ind ensidigt og straffer den ene part meget hårdt ved at udelukke vedkommende fra det, der er hans forretningsmetier, så får vi en usikker retstilstand. Der er to parter, der fejler, når et projekt går forkert. Det er aldrig ensidigt 100 procent den enes fejl," siger Birgitte Hass.Hun mener i stedet, at man fremadrettet skal satse på at få smurt samarbejdet med de offentlige."Min besked til Michael Holm er, at vi skal fikse det her baseret på et styrket samarbejde mellem leverandør og myndighed," siger hun.