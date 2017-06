Googles kommende nabo i Fredericia: "Vi har fået at vide, at vi ikke må sige noget, ellers får vi ikke vores penge"

Det er her i Tårup, at Google har opkøbt 73,2 hektar stor grund, hvor it-giganten en gang i fremtiden vente at opføre et datacenter Foto: Dan Jensen

En af verdens mest magtfulde virksomheder kan i løbet af de kommende år slå sig ned i landsbyen Tårup ved Fredericia.

Det er i dette område - det såkaldte Kongens Kvarter - at Google datacentergrund i Fredericia ligger.

For få måneder siden var det de færreste danskere, der havde hørt om landsbyen Tårup udenfor Fredericia.Men det kommer formodentligt til at ændre sig i løbet af de kommende år.For i sidste måned kom det frem, at it-giganten Google har betalt 65,9 millioner kroner for en 73,2 hektar stor grund ved Tårup.En af de naboer, der bliver berørt af Googles datacenterplaner er Finn og Anne-Marie Pedersen, der bor på Gl. Ribevej i nærheden af Tårup."Ved du hvad, vi har fået at vide, at vi ikke må sige noget, ellers får vi ikke vores penge. Det har vi skrevet under på," lyder det fra Anne-Marie Pedersen, da Computerworld kontakter hende."Nej, men vi har fået at vide, at I nok ville ringe, og så har vi også fået at vide, at vi ikke må sige noget""Jeg er ked af det. Vi må ikke sige noget"Knap 500 meter fra Finn og Anne-Marie Pedersen bor Hanne og Bent Hartvigsen. De bliver i modsætning til deres naboer ikke berørt af Googles indtog i byen."Det er ikke noget, som kommer til at genere os, selvom vi selvfølgelig vil komme til at kunne se datacenteret," fortæller Hanne Hartvigsen.Dokumenter som Computerworld har fået aktindsigt i viser, at repræsentanter med tilknytning til it-giganten allerede i 2015 inspicerede den fremtidige datacentergrund, men det er gået ubemærket hen hos naboerne."Indtil videre har vi overhovedet ikke bemærket eller set noget, men de er heller ikke startet med at bygge endnu," siger hun.Naboerne har helle ikke hørt noget fra Google, eller fået informationerne om hvornår byggeriet går i gang."Vi bliver jo næsten naboer, så man kan da godt undre sig over, at der ikke er kommet stykke papir ind ad brevsprækken, hvor der står ‘hallo nu sker der snart noget'," fortæller hun.Pernille Eriksen fra Tårup bor med egne ord "klos op ad grunden", og hun heller ikke har hørt fra Google eller mærket noget til Google forventede ankomst.Hun har dog hæftet sig ved, at der siden august 2016 har været forlydener i pressen om, at en it-virksomhed forberedte sig på at opføre et datacenter på grunden."Så vi har haft på fornemmelsen, at der var noget under opsejling, og jeg ved jo, at det er et område, der ligger strategisk godt, og hvor det er ideelt at placere et datacenter. Vi har høj forsyningssikkerhed blandt andet, fordi Skærbækværket ligger tæt på, og vi har i forvejen Bankdata og en række andre it-virksomheder liggende i nærheden," siger hun og uddyber:"Det har været meget tys-tys, men vi er da nogle stykker her i området, der har gættet lidt på, hvem det kunne være. Da Facebook valgte at slå sig ned i Odense, tænkte vi, at så måtte det jo være en af de andre store virksomheder, der vil bygge her."Google har tidligere oplyst til Dagbladet Information , at virksomheden ikke har aktuelle planer om at opføre et datacenter på grunden, men at selskabet ønsker at sikre sig mulighed for i fremtiden at etablere flere datacentre i Europa.